聽新聞
0:00 / 0:00
假縣長詐騙！冒名徐榛蔚拉縣長專屬投資群 花蓮警偵辦
花蓮縣長徐榛蔚遭人假冒LINE帳號，邀請加入「縣長專屬投資群組」，縣府近日接獲反映，提醒民眾千萬不要上當；縣警局初步調查無人受騙，已展開偵辦，警方表示假冒名人是常見詐騙手法，民眾有疑問先查證，切勿輕信。
花蓮縣警察局近日接獲多起報案，民眾反映收到「徐榛蔚」的LINE好友邀請，對方頭貼是縣長照片，先是發送早安圖噓寒問暖，後來又邀請加入「縣長專屬投資群組」或「內部專案理財群」，還說有可靠的內線消息，保證高額獲利。
警方深入追查，是詐騙集團假冒縣長名字建立的假帳號，先博取信任後，再以投資為誘餌，意圖讓民眾加入假投資平台或釣魚網站，再騙轉帳或購買假的投資產品，這些都是常見的詐騙套路。
縣府表示，內政部已有多起類似案例，包括縣市首長、區長或村里長等人名字遭到假冒，民眾務必要留意。徐榛蔚縣長不會主動加LINE，更不可能邀請投資，向民眾索取帳戶資料或募款等，民眾若遇到，可致電165反詐騙專線，或打電話到110報警查證。
警方調查，目前沒人因「假縣長」受騙，建議可採下列防範措施，在手機設定中關閉陌生人自動加LINE好友的功能，若遇到自稱名人，在LINE官方帳號會有綠色盾牌或藍色勾勾，務必查看認證標記，也可透過官網與新聞稿等正式管道核實身分。
警方提醒，千萬不要點擊不明連結，避免遭安裝惡意程式或洩露個資，有任何疑問，先撥打165反詐騙專線查證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言