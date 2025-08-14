快訊

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

午後有雨濕答答！5縣市大雨特報 雨彈一路炸到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

假縣長詐騙！冒名徐榛蔚拉縣長專屬投資群 花蓮警偵辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣長徐榛蔚遭人假冒LINE帳號，邀請加入「縣長專屬投資群組」，縣府近日接獲反映，提醒民眾千萬不要上當；縣警局初步調查無人受騙，已展開偵辦，警方表示假冒名人是常見詐騙手法，民眾有疑問先查證，切勿輕信。

花蓮縣警察局近日接獲多起報案，民眾反映收到「徐榛蔚」的LINE好友邀請，對方頭貼是縣長照片，先是發送早安圖噓寒問暖，後來又邀請加入「縣長專屬投資群組」或「內部專案理財群」，還說有可靠的內線消息，保證高額獲利。

警方深入追查，是詐騙集團假冒縣長名字建立的假帳號，先博取信任後，再以投資為誘餌，意圖讓民眾加入假投資平台或釣魚網站，再騙轉帳或購買假的投資產品，這些都是常見的詐騙套路。

縣府表示，內政部已有多起類似案例，包括縣市首長、區長或村里長等人名字遭到假冒，民眾務必要留意。徐榛蔚縣長不會主動加LINE，更不可能邀請投資，向民眾索取帳戶資料或募款等，民眾若遇到，可致電165反詐騙專線，或打電話到110報警查證。

警方調查，目前沒人因「假縣長」受騙，建議可採下列防範措施，在手機設定中關閉陌生人自動加LINE好友的功能，若遇到自稱名人，在LINE官方帳號會有綠色盾牌或藍色勾勾，務必查看認證標記，也可透過官網與新聞稿等正式管道核實身分。

警方提醒，千萬不要點擊不明連結，避免遭安裝惡意程式或洩露個資，有任何疑問，先撥打165反詐騙專線查證。

近日有不肖人士假冒花蓮縣長徐榛蔚，設假帳戶意圖行騙。圖／花蓮縣政府提供
近日有不肖人士假冒花蓮縣長徐榛蔚，設假帳戶意圖行騙。圖／花蓮縣政府提供
近日有不肖人士假冒花蓮縣長徐榛蔚，設假帳戶意圖行騙，縣府提醒民眾勿上當。圖／花蓮縣政府提供
近日有不肖人士假冒花蓮縣長徐榛蔚，設假帳戶意圖行騙，縣府提醒民眾勿上當。圖／花蓮縣政府提供
近日有不肖人士假冒花蓮縣長徐榛蔚，設假帳戶意圖行騙。圖／花蓮縣政府提供
近日有不肖人士假冒花蓮縣長徐榛蔚，設假帳戶意圖行騙。圖／花蓮縣政府提供

LINE 徐榛蔚 詐騙集團

延伸閱讀

大罷免後不告童子賢？ 花蓮縣府：不撤告、告到底

影／與夫人徐榛蔚完成投票 傅崐萁：拜託柯建銘這兩天不要再講話

控賑災遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

相關新聞

用「政二代」招牌攬客…佯稱投資吸金近億元 顏大鈞今移審地院收押

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，據統計，他涉向梁姓等5名被害人，疑吸金近億元...

吹噓報酬高達八成…北市男假代操詐1076萬 一審判3年2月

台北市林姓男子在Instagram、LINE等社群向不特定人招攬投資，自稱能代操股票、NFT，保證獲利每月報酬7%以上甚...

假縣長詐騙！冒名徐榛蔚拉縣長專屬投資群 花蓮警偵辦

花蓮縣長徐榛蔚遭人假冒LINE帳號，邀請加入「縣長專屬投資群組」，縣府近日接獲反映，提醒民眾千萬不要上當；縣警局初步調查...

影／6旬婦網戀小鮮肉急匯10萬 烏日警靠「口音」揭騙局

台中一名6旬婦人在交友軟體與上綽號「小鮮肉」男網友談戀愛，以「老公、老婆」互稱，並奔郵局急匯10萬元應急，還好郵局人員與...

影／詐團假兒演技浮誇…台中婦誤信要匯款 真兒來破局：我沒事

台中市施姓婦人近日接獲詐團假冒其兒子，傳訊佯稱「在外欠債，需要媽媽救火匯款，不然沒有明天」，她聽到後，十分緊張，趕緊到銀...

清查34名被害人遭騙逾9095萬！基檢瓦解車手集團逮19人 首腦求刑10年

吳姓男子組織詐騙車手集團，與境外詐團支付、機房組織合作，透過假投資方式，已知涉嫌詐騙34人，金額超過9000萬元。檢警共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。