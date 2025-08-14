假縣長詐騙！冒名徐榛蔚拉縣長專屬投資群 花蓮警偵辦

花蓮縣長徐榛蔚遭人假冒LINE帳號，邀請加入「縣長專屬投資群組」，縣府近日接獲反映，提醒民眾千萬不要上當；縣警局初步調查無人受騙，已展開偵辦，警方表示假冒名人是常見詐騙手法，民眾有疑問先查證，切勿輕信。

花蓮縣警察局近日接獲多起報案，民眾反映收到「徐榛蔚」的LINE好友邀請，對方頭貼是縣長照片，先是發送早安圖噓寒問暖，後來又邀請加入「縣長專屬投資群組」或「內部專案理財群」，還說有可靠的內線消息，保證高額獲利。

警方深入追查，是詐騙集團假冒縣長名字建立的假帳號，先博取信任後，再以投資為誘餌，意圖讓民眾加入假投資平台或釣魚網站，再騙轉帳或購買假的投資產品，這些都是常見的詐騙套路。

縣府表示，內政部已有多起類似案例，包括縣市首長、區長或村里長等人名字遭到假冒，民眾務必要留意。徐榛蔚縣長不會主動加LINE，更不可能邀請投資，向民眾索取帳戶資料或募款等，民眾若遇到，可致電165反詐騙專線，或打電話到110報警查證。

警方調查，目前沒人因「假縣長」受騙，建議可採下列防範措施，在手機設定中關閉陌生人自動加LINE好友的功能，若遇到自稱名人，在LINE官方帳號會有綠色盾牌或藍色勾勾，務必查看認證標記，也可透過官網與新聞稿等正式管道核實身分。