影／6旬婦網戀小鮮肉急匯10萬 烏日警靠「口音」揭騙局
台中一名6旬婦人在交友軟體與上綽號「小鮮肉」男網友談戀愛，以「老公、老婆」互稱，並奔郵局急匯10萬元應急，還好郵局人員與員警聯手，警方靠對方口音，詢問「你是馬來西亞人嗎？」對方立刻切換成台語稱「我是台灣人」，警方及時戳破騙局，保住婦人的辛苦錢。
烏日警分局烏日派出所日前接獲郵局通報，一名婦人想匯款，卻對受款人資料交代不清，行員直覺有異，立刻報警。
員警到場後，婦人還堅稱匯款理由是還錢給朋友，也見過這名朋友。正當員警試圖勸說時，男網友打電話詢問匯款進度，員警當機立斷接起電話與對方「正面對決」。
員警詢問「匯款理由及如何認識？」男子連忙說，問這些做什麼。員警再問「你是馬來西亞人嗎？」對方竟立刻從標準國語切換成台語，堅稱自己是台灣人，還要求婦人不要匯款了。
員警查看手機對話紀錄，發現對方親暱地喊著「老婆」，確定這是一起典型的「假交友真詐騙」婦人對於網公急忙切割關係相當心碎，雖然捨不得這段短暫戀情，但仍然相當感謝員警及行員的協助才免於金錢損失。
台中市警察局烏日分局分局長劉雲鵬表示，面對親友借貸時，尤其是素未謀面的網友，切勿任意僅憑網路文字訊息，就輕率匯款，後續損失往往難以追回，若遇可疑，都可透過165防詐騙專線或110報案專線查證，別讓血汗錢白白落入詐騙集團口袋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言