假投資詐騙長者 北市警破獲收款車手團送辦15人

汪姓男子以輕鬆高薪吸引民眾當車手，再與詐騙集團合作以假投資誘騙6人，總財損共700萬元，其中52歲洪姓汽車技師財損達200萬元。北市刑大逮捕汪男等15人送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天表示，偵查第三大隊先前獲報，有民眾遇假投資詐騙，獲報後與被害人合作先逮捕車手，並循線查出以24歲汪姓男子為首集團涉重嫌。

警方查出，汪姓男子先與詐騙集團合作透過長者最喜歡使用的臉書（Facebook）當管道，設置許多假冒投資名人的廣告，當不知情的長者點入後，就會被要求私下加LINE，等被害人上鉤後，再指派車手前往收款。

警方統計，汪姓男子為首車手團已向6名被害人收款，被害人年紀介於55歲至75歲，總財損共新台幣700萬元，其中一名50多歲洪姓汽車技師財損達200萬元。

警方為緝獲此車手集團，在多名被害人積極配合下，先誘捕面交現場的車手，再透過跟監、埋伏及金流資料分析等偵查作為，向上溯源追緝車手頭汪姓主嫌。

警方表示，汪姓男子為吸引年輕人加入旗下當車手，會以高薪、輕鬆等為號召，如每次協助取款可收取500元到1000元等，後續發現許多車手遭逮時都知情，但對於是否會背負刑責不了解。

台北市刑大偵三隊掌握多月後，發現汪姓男子等人出沒在台北市士林北投等處，前往汪男等人住處搜索，查獲銀行存摺、假冒證件、收據等物。警詢後依違反詐欺等罪嫌把汪男等15人移送台北地檢署偵辦。

北市刑大表示，投資詐騙常以短期高報酬或先贈利再加碼等話術，引誘長者上當，呼籲民眾應通知長者要冷靜查證，不要隨意匯款或下載來路不明App，遇詐騙可撥電話165或110。