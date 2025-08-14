影／詐團假兒演技浮誇…台中婦誤信要匯款 真兒來破局：我沒事
台中市施姓婦人近日接獲詐團假冒其兒子，傳訊佯稱「在外欠債，需要媽媽救火匯款，不然沒有明天」，她聽到後，十分緊張，趕緊到銀行要匯款28萬元，不過行員發現施婦匯款理由前後不一，趕緊聯絡警方到場，警員請施婦聯絡其兒子，兒子也直說「我沒事，不要相信騙徒」，保住積蓄。
經查，施姓婦人（59歲）11日接獲一則兒子傳送語音訊息，錄音中對方語氣急促告知，自己在外欠債，急需媽媽「救火」匯錢幫忙，否則就無法再看到明天的太陽，施婦聽聞後心急如焚、二話不說直奔銀行，準備拯救心愛的寶貝兒子。
銀行行員發現施婦神情緊張、匯款理由前後矛盾，察覺不對勁立刻通報警方，永福所警員鄭亞恩、李明賢到場，發現此案根本是詐騙集團冒用通訊軟體假扮兒子，對施婦上演一場「情勒騙錢」戲碼。
警方當場請施婦撥打電話給真正的兒子，結果兒子一頭霧水表示根本沒欠錢，也沒向媽媽要錢，讓施婦驚覺差點被騙光血汗錢。
經過警方、銀行和兒子三方確認，成功擋下這筆28萬元的匯款，也讓施婦驚出一身冷汗，員警也趁此機會向婦人宣導最新詐騙手法，提醒她「愛要有智慧、錢要看清楚」，避免再落入陷阱。
第六警分局長周俊銘呼籲，詐騙手法推陳出新，通訊軟體如LINE也可能被冒用或盜用，若親友突傳訊要錢，請務必「打電話親自確認」，不要因為一時情急成了詐騙肥羊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言