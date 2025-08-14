影／詐團假兒演技浮誇…台中婦誤信要匯款 真兒來破局：我沒事

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市施姓婦人近日接獲詐團假冒其兒子，傳訊佯稱「在外欠債，需要媽媽救火匯款，不然沒有明天」，她聽到後，十分緊張，趕緊到銀行要匯款28萬元，不過行員發現施婦匯款理由前後不一，趕緊聯絡警方到場，警員請施婦聯絡其兒子，兒子也直說「我沒事，不要相信騙徒」，保住積蓄。

經查，施姓婦人（59歲）11日接獲一則兒子傳送語音訊息，錄音中對方語氣急促告知，自己在外欠債，急需媽媽「救火」匯錢幫忙，否則就無法再看到明天的太陽，施婦聽聞後心急如焚、二話不說直奔銀行，準備拯救心愛的寶貝兒子。

銀行行員發現施婦神情緊張、匯款理由前後矛盾，察覺不對勁立刻通報警方，永福所警員鄭亞恩、李明賢到場，發現此案根本是詐騙集團冒用通訊軟體假扮兒子，對施婦上演一場「情勒騙錢」戲碼。

警方當場請施婦撥打電話給真正的兒子，結果兒子一頭霧水表示根本沒欠錢，也沒向媽媽要錢，讓施婦驚覺差點被騙光血汗錢。

經過警方、銀行和兒子三方確認，成功擋下這筆28萬元的匯款，也讓施婦驚出一身冷汗，員警也趁此機會向婦人宣導最新詐騙手法，提醒她「愛要有智慧、錢要看清楚」，避免再落入陷阱。

第六警分局長周俊銘呼籲，詐騙手法推陳出新，通訊軟體如LINE也可能被冒用或盜用，若親友突傳訊要錢，請務必「打電話親自確認」，不要因為一時情急成了詐騙肥羊。

台中市施姓婦人近日遇到詐騙集團假冒兒子，差點損失28萬元，幸好行員與警員聯手阻詐。圖／第六警分局提供
台中市施姓婦人近日遇到詐騙集團假冒兒子，差點損失28萬元，幸好行員與警員聯手阻詐。圖／第六警分局提供

