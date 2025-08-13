清查34名被害人遭騙逾9095萬！基檢瓦解車手集團逮19人 首腦求刑10年

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓男子組織詐騙車手集團，與境外詐團支付、機房組織合作，透過假投資方式，已知涉嫌詐騙34人，金額超過9000萬元。檢警共逮捕19人，偵訊後依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪等罪嫌提起公訴，並指19人侵害他人財產，還有被害人因而自戕，建請法官從重量刑。

檢方起訴指出，真實身分不詳人士出資在柬埔寨成立，用來掌控台灣車手，以吳男為首的「鴻海國際」車隊集團，並與境外「金虎國際」的支付公司和機房合作。

詐騙集團手法是先由境外機房集團，透過網路以假投資對我國境內民眾施詐，並與被害人約定交款時間後，再將相關資料通知吳男，指揮集團幹部，派遣車手取款。

檢警逮捕吳男等19人與境外詐欺機房成員聯手，對我國不特定民眾以網路假投資方式施用詐術，已查出被害人數34人，被害金額高達9095萬1089元，且仍有待清查的被害人損失尚未計入，顯見侵害財產法益甚鉅。

檢方說，吳男為本案犯罪集團指揮者，雖然坦承犯行，但仍就涉入程度避重就輕，試圖掩飾詐欺集團首腦身分，對於集團成員身分也避而不談，徒增檢警查緝難度，因態度與手段惡劣，求處有期徒刑10年以示警懲。

檢方指出，吳男等19人正值青壯年紀，不思循正途獲取財物，為快速攫取及累積財富，踐踏他人法益，所為不僅侵害他人財產，更有人因遭詐騙，迫於現實經濟壓力而自戕，同時致社會上人與人間互信基礎破裂損害難以量計，請法官從重量刑。

吳姓男子等19人與境外詐團支付、機房組織合作，涉嫌透過假投資詐騙34人超過9000萬元。檢察官偵查後，依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪等罪嫌提起公訴。聯合報系資料照
