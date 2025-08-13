兆豐銀防詐2大機制獲肯定 短碼簡訊、ATM 臉部辨識阻詐

兆豐銀行率先導入「短碼簡訊」、「ATM臉部辨識阻詐」兩大機制，借助金融科技，守護客戶資產安全，獲「114年金融科技打詐高峰會」頒發「積極投入防詐之金融機構」的肯定。

由銀行公會主辦，金融研訓院執行的「114年金融科技打詐高峰會」，13日於台灣金融研訓院菁業堂舉行。兆豐銀行積極響應政府防詐政策深獲肯定，由兆豐銀行董事長董瑞斌親自出席領獎。

兆豐銀行也應邀在會中與各界分享在科技防詐上的成功經驗與實務成果，並展現銀行在防詐領域的創新應用與持續投入，率先使用短碼簡訊通知機制，並於ATM導入臉部辨識阻詐功能，獲頒「積極投入防詐金融機構」獎項。

兆豐銀行率業界之先，推出「68017」短碼簡訊，提升訊息辨識度與可靠性，此機制如同社群平台的藍勾勾認證，協助客戶快速識別官方訊息，有效防堵詐騙集團發送偽冒簡訊，降低民眾誤信釣魚連結或詐騙訊息的風險。