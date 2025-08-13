快訊

中職／陳鏞基、胡金龍首次同隊同場轟 悍將5連敗追平8月最慘

整理包／全台各縣市「是否有颱風假」？楊柳快閃肆虐 14日停班課一次看

兆豐銀防詐2大機制獲肯定 短碼簡訊、ATM 臉部辨識阻詐

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

兆豐銀行率先導入「短碼簡訊」、「ATM臉部辨識阻詐」兩大機制，借助金融科技，守護客戶資產安全，獲「114年金融科技打詐高峰會」頒發「積極投入防詐之金融機構」的肯定。

由銀行公會主辦，金融研訓院執行的「114年金融科技打詐高峰會」，13日於台灣金融研訓院菁業堂舉行。兆豐銀行積極響應政府防詐政策深獲肯定，由兆豐銀行董事長董瑞斌親自出席領獎。

兆豐銀行也應邀在會中與各界分享在科技防詐上的成功經驗與實務成果，並展現銀行在防詐領域的創新應用與持續投入，率先使用短碼簡訊通知機制，並於ATM導入臉部辨識阻詐功能，獲頒「積極投入防詐金融機構」獎項。

兆豐銀行率業界之先，推出「68017」短碼簡訊，提升訊息辨識度與可靠性，此機制如同社群平台的藍勾勾認證，協助客戶快速識別官方訊息，有效防堵詐騙集團發送偽冒簡訊，降低民眾誤信釣魚連結或詐騙訊息的風險。

亦於自動櫃員機（ATM）導入AI臉部遮蔽辨識技術，升級ATM安全機制，以語音及畫面警示提醒民眾脫帽、脫罩或停止手機操作，防止ATM成為防詐破口。

行政院秘書長龔明鑫（左）出席「114年金融科技打詐高峰會」，表揚兆豐銀行積極投入防詐，由董事長董瑞斌（右）親自出席受獎。圖/兆豐銀行提供
行政院秘書長龔明鑫（左）出席「114年金融科技打詐高峰會」，表揚兆豐銀行積極投入防詐，由董事長董瑞斌（右）親自出席受獎。圖/兆豐銀行提供

AI ATM 手機 董瑞斌 董事長 兆豐銀行 金融科技 詐騙集團 臉部辨識 人工智慧

延伸閱讀

可疑帳戶預警中心 高檢署：已攔阻7.3億餘元

董瑞斌：銀行簡訊專碼每封多0.4元成本高 電信業者不願減收

原住民委託代書買地竟被設定抵押500萬 東勢地政所及時阻詐

彰化翁遭假中獎騙2次 眼尖行員與員警聯手阻詐

相關新聞

清查34名被害人遭騙逾9095萬！基檢瓦解車手集團逮19人 首腦求刑10年

吳姓男子組織詐騙車手集團，與境外詐團支付、機房組織合作，透過假投資方式，已知涉嫌詐騙34人，金額超過9000萬元。檢警共...

兆豐銀防詐2大機制獲肯定 短碼簡訊、ATM 臉部辨識阻詐

兆豐銀行率先導入「短碼簡訊」、「ATM臉部辨識阻詐」兩大機制，借助金融科技，守護客戶資產安全，獲「114年金融科技打詐高...

中信銀防詐科技創新 獲行政院表揚「積極投入防詐之金融機構」

中信銀行積極配合政府打擊詐欺，致力以科技創新預防及遏止金融詐欺犯罪，守護民眾財產安全，根據內政部警政署統計，中信銀202...

兆豐銀率先引進短碼簡訊、ATM 臉部辨識兩大機制 金融科技阻詐受肯定

金融業守護客戶資產安全，借助金融科技之力事半功倍，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行率先導入「短碼簡訊」、「ATM臉部辨識...

「神說」猛吸金45億！驚人現金磚曝 全台恐逾3000人受害

台中地檢署偵辦神說國際網路股份有限公司、中華資金有限公司違法向全台3000多人吸金45億元案，查出2公司陳姓負責人等在全...

拓元售票爆個資外洩詐騙激增 歌迷看演唱會被要求「解除設定」

拓元售票系統傳出個人資料外洩，近期相關詐騙激增，詐騙集團假冒拓元致電消費者，以解除分期付款手法行騙，要求以網路銀行或AT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。