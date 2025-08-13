快訊

中職／陳鏞基、胡金龍首次同隊同場轟 悍將5連敗追平8月最慘

整理包／全台各縣市「是否有颱風假」？楊柳快閃肆虐 14日停班課一次看

可疑帳戶預警中心 高檢署：已攔阻7.3億餘元

中央社／ 台北13日電

高檢署今天表示，去年底推行可疑帳戶預警中心機制，至今年6月底，各地檢署發動警示帳戶共3642個，攔阻新台幣7.3億餘元，與金融機構交換情資，共同打擊詐欺，減少民眾受害。

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會今天舉辦「114年金融科技阻詐高峰會」，會中表揚查緝有功人員，行政院秘書長龔明鑫、法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝等人與會觀禮。

根據高檢署新聞稿，為提升阻詐、懲詐成效，去年底推行「可疑帳戶預警中心」機制，透過檢警、金融機構合作，在被害人尚未查覺被騙，或被金融機構攔阻卻不願報案的被害人，提前圈存、警示人頭帳戶，有效遏止電信詐騙案件發生。

根據新聞稿統計，截至今年6月底，由各地檢署發動警示及暫停自動化交易帳戶共3642個，攔阻含警示帳戶金額達7億3000萬餘元，通報具體不法情資案件數達264件，成效良好。

高檢署表示，為精進可疑帳戶預警中心機制，已與多家金融機構簽署合作意向書，提供已經偵查終結的金融機構涉詐客戶、高風險因子等資料，強化內部帳戶風險管控。

新聞稿最後提到，高檢署也依金融機構提供重大詐欺、洗錢情資，結合法務部調查局洗錢防制處異常交易分析報告，透過高檢署專責小組分析，交由地檢署指揮司法警察溯源偵辦，期盼擴大聯防合作機制，共同阻詐、懲詐，減少民眾被害。

帳戶 機制 金融機構

延伸閱讀

偵查不公開變大公開！林岱樺被爆無關案情隱私 王婉諭點名法務部長徹查

林岱樺私訊媒體全都露！王婉諭：司法若信任崩盤 倒下的是整個制度

林岱樺涉詐助理費通聯曝光 黃國昌：黨檢媒一體剷除異己

法務部長鄭銘謙抵馬祖 為犯保連江分會新址揭牌

相關新聞

清查34名被害人遭騙逾9095萬！基檢瓦解車手集團逮19人 首腦求刑10年

吳姓男子組織詐騙車手集團，與境外詐團支付、機房組織合作，透過假投資方式，已知涉嫌詐騙34人，金額超過9000萬元。檢警共...

兆豐銀防詐2大機制獲肯定 短碼簡訊、ATM 臉部辨識阻詐

兆豐銀行率先導入「短碼簡訊」、「ATM臉部辨識阻詐」兩大機制，借助金融科技，守護客戶資產安全，獲「114年金融科技打詐高...

中信銀防詐科技創新 獲行政院表揚「積極投入防詐之金融機構」

中信銀行積極配合政府打擊詐欺，致力以科技創新預防及遏止金融詐欺犯罪，守護民眾財產安全，根據內政部警政署統計，中信銀202...

兆豐銀率先引進短碼簡訊、ATM 臉部辨識兩大機制 金融科技阻詐受肯定

金融業守護客戶資產安全，借助金融科技之力事半功倍，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行率先導入「短碼簡訊」、「ATM臉部辨識...

「神說」猛吸金45億！驚人現金磚曝 全台恐逾3000人受害

台中地檢署偵辦神說國際網路股份有限公司、中華資金有限公司違法向全台3000多人吸金45億元案，查出2公司陳姓負責人等在全...

拓元售票爆個資外洩詐騙激增 歌迷看演唱會被要求「解除設定」

拓元售票系統傳出個人資料外洩，近期相關詐騙激增，詐騙集團假冒拓元致電消費者，以解除分期付款手法行騙，要求以網路銀行或AT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。