可疑帳戶預警中心 高檢署：已攔阻7.3億餘元

高檢署今天表示，去年底推行可疑帳戶預警中心機制，至今年6月底，各地檢署發動警示帳戶共3642個，攔阻新台幣7.3億餘元，與金融機構交換情資，共同打擊詐欺，減少民眾受害。

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會今天舉辦「114年金融科技阻詐高峰會」，會中表揚查緝有功人員，行政院秘書長龔明鑫、法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝等人與會觀禮。

根據高檢署新聞稿，為提升阻詐、懲詐成效，去年底推行「可疑帳戶預警中心」機制，透過檢警、金融機構合作，在被害人尚未查覺被騙，或被金融機構攔阻卻不願報案的被害人，提前圈存、警示人頭帳戶，有效遏止電信詐騙案件發生。

根據新聞稿統計，截至今年6月底，由各地檢署發動警示及暫停自動化交易帳戶共3642個，攔阻含警示帳戶金額達7億3000萬餘元，通報具體不法情資案件數達264件，成效良好。

高檢署表示，為精進可疑帳戶預警中心機制，已與多家金融機構簽署合作意向書，提供已經偵查終結的金融機構涉詐客戶、高風險因子等資料，強化內部帳戶風險管控。

新聞稿最後提到，高檢署也依金融機構提供重大詐欺、洗錢情資，結合法務部調查局洗錢防制處異常交易分析報告，透過高檢署專責小組分析，交由地檢署指揮司法警察溯源偵辦，期盼擴大聯防合作機制，共同阻詐、懲詐，減少民眾被害。