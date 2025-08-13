中信銀防詐科技創新 獲行政院表揚「積極投入防詐之金融機構」

中信銀行積極配合政府打擊詐欺，致力以科技創新預防及遏止金融詐欺犯罪，守護民眾財產安全，根據內政部警政署統計，中信銀2024年臨櫃攔阻詐騙金額較2023年成長57%，防詐成效顯著。

銀行公會13日舉辦「金融科技打詐高峰會」，邀請中信銀行分享運用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技術研發防詐金流履歷模型及ATM導入臉部辨識阻詐的成果，行政院秘書長龔明鑫亦親自頒發「積極投入防詐之金融機構」獎項，表揚中信銀行積極打詐成效，由中信銀行總經理楊銘祥代表受獎；同時，中信銀行左營分行孫姓櫃檯行員亦由於臨櫃關懷提問方式成功攔阻民眾遭詐，獲龔明鑫秘書長肯定行員在第一線守護客戶資產的貢獻。

楊銘祥表示，隨著詐騙手法日新月異，中信銀行滾動式調整作業流程與風險管理措施，利用AI人工智慧與大數據資料分析辨識可疑帳戶及偵測異常交易，新增警示帳戶數亦逐年下降，今年上半年更較去年同期減少19%，持續強化科技應用與員工教育訓練是中信銀行將持續努力的方向，並將透過政府及產業界的深度合作，打造更安全的金融環境，守護民眾財產安全。

「金融科技打詐高峰會」特別邀請中信銀行數位科技處處長王俊權資深副總經理分享中信銀行運用科技阻詐的成果，王俊權指出，中信銀行積極投入防詐科技研發，陸續與內政部警政署、臺灣高等檢察署及臺北、新北、士林、臺中及橋頭等地方檢察署、金融同業等生態圈夥伴協同合作，建置智能防詐ATM、可疑交易分析機制，並透過「金融科技產業聯盟」與合作夥伴共同推動金流履歷機制，掌握可疑資金流向，實現跨行快速識別與管控可疑帳戶。

王俊權也分享，近年因詐騙而遭財損金額屢創新高，中信銀行為力阻ATM成為防詐破口，未來將於ATM導入AI臉部辨識功能，提升智能ATM安全機制，客戶操作ATM時若偵測到配戴口罩、安全帽等遮住臉部五官之行為，經系統辨識後，ATM便會發出警示，即時阻斷潛在詐騙行為，同時結合圖像開放資料訓練機器辨識「邊講電話邊轉帳」之行為，當偵測到民眾邊講電話邊進行轉帳，智能ATM便會提醒客戶留心交易，提升交易安全。