中華郵政113年成功阻詐2112件 保住逾9億資金

中華郵政今天表示，去年通知警方到場協助成功阻詐案件共2112件，金額達新台幣9億1713萬多元，顯示防制詐騙績效斐然。

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會今天舉辦「114年金融科技阻詐高峰會」，會中表揚預警中心查緝有功人員及全國10名臨櫃攔阻績優金融從業人員，其中中華郵政由總經理江瑞堂及績優人員江伯凰代表接受頒獎。

根據中華郵政發布的新聞稿統計，去年防制詐騙績效斐然，通知警方到場協助成功阻詐案件共2112件，金額達新台幣9億1713萬餘元。

中華郵政說，積極配合台北地檢署專案調查作業，設置聯繫窗口，調度總公司與各地郵局，迅速提供查調資料，經辦人員江伯凰113年成功攔阻詐騙案件共7件、總金額約401萬元，其中曾遇客戶臨櫃辦理定期存款解約160萬元，聲稱欲向好朋友買房，經其積極關懷，並進一步提問客戶購屋地點及相關細節，客戶卻說詞含糊，經客戶同意查看其手機LINE對話訊息時，發覺其中對話均為私募基金相關訊息，隨即協請主管通知警方到場關懷，成功攔阻遭詐款項。

中華郵政說，自95年起設立「專責單位」、訂定「預警指標」及建立資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易機制，每日由專人進行查核研判，透過完善的員工教育訓練及加強臨櫃關懷提問，以防堵金融詐騙事件發生，未來會繼續秉持「為民服務」的精神，竭盡善良管理人責任，為防制詐騙盡一份心力。