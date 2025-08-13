打詐成功 台北富邦銀行替高齡客戶守住2400萬
今天舉辦的「114年金融科技打詐高峰會」分享案例中，北富銀中平分行行員發現一名高齡客戶欲匯款逾2400萬元至某生技公司，並稱為投資用途。由於該客戶過往鮮少臨櫃辦理大額交易，且近期帳戶出現多筆由他行ATM轉入的異常匯款，行員立即提高警覺，最終在員警與行員的耐心勸導下，成功說服客戶取消匯款，阻止詐騙發生。
針對詐騙防堵，北富銀也持續強化交易安全機制，導入AI技術開發「鷹眼識詐模型」，可即時偵測異常交易，透過分行、ATM、網銀與行動銀行等多元管道發出關懷提醒，並推出「鷹眼即時通」金融關懷服務，針對單筆大額匯款、定存解約等高風險交易，主動以簡訊與Email通知指定聯絡人，搭配高風險帳戶的多層控管與轉帳「冷靜期」等機制，有效防止衝動性或詐騙誘導下的交易，全面提升資產防護力。
在實務操作與系統建設雙軌推動下，北富銀今年上半年已成功攔阻692件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣3.6億元，展現穩健的防詐成效。
銀行公會也啟動「防制詐欺聯繫平台」，引領金融業打詐合作邁入嶄新階段，整合金融同業資源，擴大聯防效能，未來更會持續優化防詐機制，深化與政府、產業及社會大眾的協作，共築堅實可信的金融防線。
