「神說」猛吸金45億！驚人現金磚曝 全台恐逾3000人受害

台中地檢署偵辦神說國際網路股份有限公司、中華資金有限公司違法向全台3000多人吸金45億元案，查出2公司陳姓負責人等在全台廣設43間分所舉辦投資說明會，打出年利率32.14%至188.39%投資案，更破獲藏在保險櫃內的2億多元現金，第一波偵結依銀行法等罪嫌起訴陳等8人。

台中地檢說，依台高檢打詐預警中心交辦，經指派檢察官黃鈺雯偵辦神說公司吸金案，查出陳男化名「陳光」，並以「CCE中華資金交易所」的P2P標會平台公開招募民眾投資。

檢方查出，陳等2021年起在全台各地辦理公開投資說明會，宣稱1會金額為56萬元、61萬元或76萬元，8年後保證補足200萬，投資款項不足額由公司代墊等話術，再以後金補前金手法，換算年化報酬率高達32.14%至188.39%等顯不相當利息，吸引民眾投入資金，吸金額達45億多元。

檢方說，專案小組多年蒐證，今年4月、6月、8月發動3波搜索，查獲主嫌陳男及系統工程師、核心幹部、各區分所長、區幹部等60多人到案，向法院聲請羈押陳等4人獲准，其餘50餘人以10萬元至300萬元不等交保。

檢方說，本案已查扣7筆房地產、5輛豪車、涉案帳戶資金及債權等，金額總計超過30億元，11日偵結依詐欺取財、銀行法非法吸金、洗錢防制法鉅額洗錢等罪嫌，起訴陳等8人，並聲請沒收犯罪所得45億多元。

檢方說，本案破獲發布新聞稿，並於中檢網站提供QR CORD，讓被害人向專案小組報案，目前估計被害人數約有3000人，實際報案人數超過1000人。

另外，金融監督管理委員會、法務部、銀行公會，今上午在台灣金融研訓院舉辦的2025年金融科技打詐高峰會，由行政院秘書長龔明鑫表揚包括檢察官黃鈺雯在內等有功人員。