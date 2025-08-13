拓元售票爆個資外洩詐騙激增 歌迷看演唱會被要求「解除設定」

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

拓元售票系統傳出個人資料外洩，近期相關詐騙激增，詐騙集團假冒拓元致電消費者，以解除分期付款手法行騙，要求以網路銀行或ATM匯款；刑事局統計上月起發生逾10件，提醒業者加強資安防護，民眾也要提高警覺。

警方調查，詐團假冒拓元工作人員致電消費者，稱系統遭駭客入侵、設定錯誤等，造成重複扣款、多次購票或盜刷信用卡等，以解除設定或認證為由，要求操作網銀或ATM匯款。

警方分析是解分詐騙手法，歹徒駭入業者系統資料庫，竊取消費者姓名、電話號碼、消費資料等，假冒業者客服致電消費者，稱誤設會員、分期付款、連續扣款、團購訂單、批發商或遭駭客入侵等，詢問銀行資料，再假冒銀行致電，以解除設定指示匯款。

刑事局啟動高風險業者程序，本月7日發函通知拓元，提供電子商務業者防制詐欺作為自評表，建議於官方網頁明顯處加註反詐騙警語、標明客服專線及時間、延長客服時間至晚間10時等，並提供反詐騙簡訊範例，請業者發送簡訊或電子郵件提醒消費者。

拓元上月在官網公告，請慎防詐騙，切勿相信來路不明客服通知，拓元不會以電話或簡訊主動聯繫消費者處理重複扣款或信用卡問題，亦無使用LINE帳號提供客戶服務，如接獲可疑來電，請勿提供個人資訊及依其指示操作，以免受騙；如需確認訂單狀況，請至官網「訂單查詢」頁面或透過客服信箱聯繫。

拓元售票系統在官方網公告，請慎防詐騙，切勿相信來路不明客服通知。圖／翻攝自拓元網站
