原住民委託代書買地竟被設定抵押500萬 東勢地政所及時阻詐

桃園黃姓原住民委託代書買地要種茶葉，名下竟突然擁有台中市和平區與宜蘭交界的3筆原住民保留地，代書還到台中市東勢地政事務所設定抵押500萬元，東勢地政所人員主動聯繫黃男，才發現這起疑似詐騙案，黃男說將告代書，地政所提醒民眾透過網路到地政司或地政所辦電話設定，不動產有異動，地政所主動通知，避免被詐騙。

東勢地政事務所日前接獲代書辦理借貸抵押登記500萬元，共1甲6分的原保地，三筆土地位於台中宜蘭交界的荒涼山谷，竟以簽證方式向私人借到數百萬，地政人員查覺有異打電話向地主黃男求證。

黃男接到地政所電話後很驚訝，趕到東勢地所表示，他想從農在桃園買地種茶葉，將身分資料交給有簽證資格的代書處理，在未被告知下，名下突然有3筆遠在台中的1甲6分共有的原保地，據東勢所資料顯示，6月中代書在東勢所完成過戶登記後，7月中立即申請抵押設定向私人借貸500萬元，還好東勢地所承辦人細心，主動打電話查證，否則他可能被冒名借貸，淪為詐騙受害人。