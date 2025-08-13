彰化翁遭假中獎騙2次 眼尖行員與員警聯手阻詐
彰化縣田中鎮一名老翁數月前曾遭詐騙，近日又出現在郵局提款機前徘徊，行員察覺有異報警，發現老翁差點再度被投資群組以「假中獎真詐財」手法騙錢，成功攔阻新台幣5萬元。
彰化縣警察局田中分局透過新聞稿表示，內安派出所巡佐蕭烘棋、警員許均鴻日前巡邏時，接獲郵局行員通報，一名曾遭詐騙的老翁正在郵局提款機前徘徊。
員警到場後了解，老翁加入LINE投資群組，有客服人員利誘其參加專案並告知已中獎，但須先儲值5萬元至指定帳戶才能領取獎金，幸好老翁還未匯款即被行員及員警聯合阻詐成功。
行員向警方表示，老翁疑因年事高、記憶力不佳，才會忘記曾遭到類似手法詐騙；老翁聽完員警解釋，才恍然大悟又被騙。
警方今天向中央社記者表示，日前員警在此郵局執行反詐騙宣導時，就有遇到被害人至郵局提款機準備匯款，因當時被害人不斷使用手機，員警察覺不對勁上前關心而揭發詐騙騙局。
田中警分局長林鼎超說，近年詐騙手法推陳出新，民眾切勿輕易相信網路或社群軟體上任何投資可輕鬆獲利資訊，如有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言