彰化翁遭假中獎騙2次 眼尖行員與員警聯手阻詐

彰化縣田中鎮一名老翁數月前曾遭詐騙，近日又出現在郵局提款機前徘徊，行員察覺有異報警，發現老翁差點再度被投資群組以「假中獎真詐財」手法騙錢，成功攔阻新台幣5萬元。

彰化縣警察局田中分局透過新聞稿表示，內安派出所巡佐蕭烘棋、警員許均鴻日前巡邏時，接獲郵局行員通報，一名曾遭詐騙的老翁正在郵局提款機前徘徊。

員警到場後了解，老翁加入LINE投資群組，有客服人員利誘其參加專案並告知已中獎，但須先儲值5萬元至指定帳戶才能領取獎金，幸好老翁還未匯款即被行員及員警聯合阻詐成功。

行員向警方表示，老翁疑因年事高、記憶力不佳，才會忘記曾遭到類似手法詐騙；老翁聽完員警解釋，才恍然大悟又被騙。

警方今天向中央社記者表示，日前員警在此郵局執行反詐騙宣導時，就有遇到被害人至郵局提款機準備匯款，因當時被害人不斷使用手機，員警察覺不對勁上前關心而揭發詐騙騙局。