假冒員工以電話或Line索個資 台水：詐騙行為勿上當

近日不肖人士假冒台灣自來水公司員工，以電話或通訊軟體Line聯繫民眾，謊稱「有人持您的身分證件辦理過戶或申裝自來水」，要求核對個資甚至加Line視訊通話。台水澄清，此為詐騙行為，請民眾切勿上當，已向內政部警政署165全民防騙網檢舉記錄在案。

台水今天透過新聞稿說明，詐騙集團為取信民眾，除謊報姓名與職稱外，還會提供台水總管理處電話及台中市警察局第6分局電話，甚至謊稱將來電轉接至警局，以混淆視聽，近期已接獲台北、新北、桃園等地多起案例通報。

台水強調，不會以電話方式要求提供個資或加Line視訊核對資訊，若接獲疑似詐騙來電，務必遵守「一聽、二掛、三查」原則。「一聽」為聽清楚對方內容，是否涉及身分核對、轉帳、加Line等敏感行為。「二掛」指立即掛斷電話，避免情緒被操控。「三查」是立即撥打165反詐騙專線或台水客服專線1910查證。