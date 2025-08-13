影／香港安盛保單避險？台中熟女匯款1500萬到境外 警：詐騙
台中市徐姓女子11日前往銀行要匯款50萬美元（約新台幣1500萬元）至香港地區的帳戶，宣稱要購買「香港安盛」公司的儲蓄型保單以避險，但行員發現徐女無法提供相關投資細節，找來警方協助，警方告知，詐騙集團以利用香港安盛公司名義，設立假的網站，徐女恐遭詐騙，徐女才打消匯款念頭。
台中市徐姓女子（44歲）11日前往銀行，欲匯款50萬美元（約新台幣1500萬元）至香港，投資透過朋友而認識的所謂「香港安盛公司」的儲蓄型保單，享有高額利息與分紅。
銀行行員在辦理過程中，發現徐女神情緊張，且無法清楚說明投資細節與提供相關證明文件，懷疑有詐，立即通報警方協助。
第二警分局警員侯瑞峰、胡文溱到場，耐心向徐女說明近期類似詐騙案例，也說該公司名稱早已多次遭詐騙集團冒用行騙，相關新聞屢有報導，警方進一步查核徐女欲匯款的帳戶，發現近期金流異常，疑為詐騙集團收款帳戶。
此外，徐女提供的「公司官網」經警方比對，也是仿冒的釣魚網站，與真正官方網站網址與內容皆不相符，確定為詐騙工具之一。
在行員與員警反覆勸說、提供案例佐證後，徐女終於驚覺受騙，當場放棄匯款，成功守住1500萬元積蓄。
第二分局分局長鍾承志提醒民眾，近期詐騙集團常以「境外保險投資」為包裝，聲稱穩定高收益、低風險，並以「免稅」、「海外資產配置」等話術吸引民眾上鉤，詐團往往會冒用國際知名保險公司名稱與Logo（商標），建立假冒官網、偽造證書與契約，甚至安排「專員」透過通訊軟體一對一指導匯款，讓被害人誤以為流程專業、合法。
一旦資金匯至境外帳戶，幾乎不可能追回，且因交易跨國、法域不同，查緝難度極高，呼籲民眾，若接獲境外保險投資邀約，應先透過官方管道查證該公司是否具備合法經營資格，同時比對官方網站網址，避免誤入仿冒釣魚網站，任何要求將資金直接匯往境外私人或公司帳戶的行為，都是重大警訊。若有疑問，可撥打165反詐騙專線或向警方諮詢，避免血汗錢落入詐團手中。
