快訊

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海

聽新聞
0:00 / 0:00

影／香港安盛保單避險？台中熟女匯款1500萬到境外 警：詐騙

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市徐姓女子11日前往銀行要匯款50萬美元（約新台幣1500萬元）至香港地區的帳戶，宣稱要購買「香港安盛」公司的儲蓄型保單以避險，但行員發現徐女無法提供相關投資細節，找來警方協助，警方告知，詐騙集團以利用香港安盛公司名義，設立假的網站，徐女恐遭詐騙，徐女才打消匯款念頭。

台中市徐姓女子（44歲）11日前往銀行，欲匯款50萬美元（約新台幣1500萬元）至香港，投資透過朋友而認識的所謂「香港安盛公司」的儲蓄型保單，享有高額利息與分紅。

銀行行員在辦理過程中，發現徐女神情緊張，且無法清楚說明投資細節與提供相關證明文件，懷疑有詐，立即通報警方協助。

第二警分局警員侯瑞峰、胡文溱到場，耐心向徐女說明近期類似詐騙案例，也說該公司名稱早已多次遭詐騙集團冒用行騙，相關新聞屢有報導，警方進一步查核徐女欲匯款的帳戶，發現近期金流異常，疑為詐騙集團收款帳戶。

此外，徐女提供的「公司官網」經警方比對，也是仿冒的釣魚網站，與真正官方網站網址與內容皆不相符，確定為詐騙工具之一。

在行員與員警反覆勸說、提供案例佐證後，徐女終於驚覺受騙，當場放棄匯款，成功守住1500萬元積蓄。

第二分局分局長鍾承志提醒民眾，近期詐騙集團常以「境外保險投資」為包裝，聲稱穩定高收益、低風險，並以「免稅」、「海外資產配置」等話術吸引民眾上鉤，詐團往往會冒用國際知名保險公司名稱與Logo（商標），建立假冒官網、偽造證書與契約，甚至安排「專員」透過通訊軟體一對一指導匯款，讓被害人誤以為流程專業、合法。

一旦資金匯至境外帳戶，幾乎不可能追回，且因交易跨國、法域不同，查緝難度極高，呼籲民眾，若接獲境外保險投資邀約，應先透過官方管道查證該公司是否具備合法經營資格，同時比對官方網站網址，避免誤入仿冒釣魚網站，任何要求將資金直接匯往境外私人或公司帳戶的行為，都是重大警訊。若有疑問，可撥打165反詐騙專線或向警方諮詢，避免血汗錢落入詐團手中。

台中市徐姓女子疑遭歹徒詐騙，要匯款1500萬元到境外購買保單，警方與行員察覺有異，趕緊阻止。圖／第二警分局提供
台中市徐姓女子疑遭歹徒詐騙，要匯款1500萬元到境外購買保單，警方與行員察覺有異，趕緊阻止。圖／第二警分局提供

網站 帳戶 詐騙集團

延伸閱讀

樂天女孩8月連闖香港、美國 河智媛首度海外應援

一中商圈有小偷 口罩、手套潛入偷現金 警：掌握對象

一中商圈宣導防竊…台中警用創意「開白單」 市民驚：印象深刻

影／台中男擁槍毒...遇警盤查喊「救命」落跑仍落網

相關新聞

影／香港安盛保單避險？台中熟女匯款1500萬到境外 警：詐騙

台中市徐姓女子11日前往銀行要匯款50萬美元（約新台幣1500萬元）至香港地區的帳戶，宣稱要購買「香港安盛」公司的儲蓄型保...

假警察來電 台中女子緊張掛斷電話問真警察才沒被騙

台中市郭姓女子昨天接到一通隱藏來電號碼的電話，對方聲稱她丈夫的身分證被拿到區公所辦文件，已涉及刑案，女子聽到後很緊張，不...

老翁遇「多年老友」加LINE借15萬醫藥費 警急阻守積蓄

桃園市大園區一名70歲蔡姓老翁日前在通訊軟體上接獲不明人士加好友，對方謊稱是其多年老友，因手機遺失換了新帳號，並表示其丈...

詐騙案暴增、財損破百億！全民陷「信任危機」？數位信任論壇探討解方

詐騙猖獗已成社會信任危機！台灣數位信任協會8/27舉辦論壇，探討產官學界如何攜手擘劃防詐生態圈，並發布產業地圖，共同創建可信賴的數位環境。

詐團謊稱海外投資非洲公司男子掉陷阱 差點淪為人頭帳戶

網路借貸暗藏陷阱，台中市一名男子急需資金誤信網路上「協助辦理貸款」訊息，依對方指示準備綁定一個非其所有的帳戶從事「海外投...

台中退休男賣地拿4619萬…遇到投資詐騙全入歹徒口袋 4人落網

台中市林姓男子已退休，去年間賣地獲得4000多萬的收入，但他因誤信臉書的投資詐騙廣告，去年10月至今年1月間，陸續投入4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。