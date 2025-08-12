苗縣公私協力查找阻詐 潛在被害人保住千萬積蓄

詐騙猖獗，許多人深陷其中卻不自知或不願面對。苗栗縣警局結合縣府社會處、心理健康中心及生命線協會，推動「潛在被害人查找計畫」，有民眾因此及時保住逾千萬元積蓄。

苗栗縣警察局表示，詐騙手法日益翻新，民眾往往在未察覺下受騙，等發現時已損失鉅額。為防止更多人受害，內政部警政署刑事警察局成立金融資料調閱小組，分析報案資料、金流等，查找疑似正在遭詐但尚未報案的民眾，列為潛在被害人，再分派給各縣市警察局，啟動主動關懷。

縣警局刑警大隊大隊長張瑋倫指出，今年1至7月執行「潛在被害人查找計畫」共計380件，成功勸阻181人報案及時止損，攔阻金額新台幣2327萬餘元。報案率約47.63%，但仍有逾半數民眾不認為遭詐或不願報案。

為降低潛在被害人數，縣警局結合縣府社會處、衛生局心理健康中心及社團法人苗栗縣生命線協會，建立跨局處、公私協力合作機制，今天在縣府舉行記者會，共同啟動關懷、查找潛在被害人，讓「打詐」從事後補救，走向事中發現。

苗栗縣衛生局心理健康中心主任涂麗秀指出，詐騙集團利用高獲利、製造恐懼感等心理盲點，讓被害人來不及啟動大腦理智反應判斷而落入陷阱。過去案例中，民眾遭詐可能因社會互動封閉，找不到信賴親友諮詢求助，也有不少自知被騙卻不願求助，多是怕被認為愚笨、貪婪等污名化，自覺面子掛不住。

縣警局說，未來辦理詐騙手法分析課程，會邀請心理諮商師與協談老師參加，提升防詐知能；心理健康中心與生命線協會在與民眾接洽、諮商過程中，運用專業敏感度及防詐知識，協助辨識潛在詐騙受害者，及時提供情緒支持與關懷，鼓勵報案。

縣警局表示，在訪查過程中，對於高額財損、獨居、年長者、家庭經濟主力或生活情緒受影響等高風險個案有意願接受協助時，將主動通報縣府社會處，由社會處派員查訪評估，分派獨老關懷、社福中心、心理健康中心及一般關懷等，以及提供租屋費用補助、債務清償整合等服務，並依個案需求提供後續心理輔導，陪伴被害人走出情緒困境、穩定生活。

苗栗縣長鍾東錦表示，詐騙不只造成財產損失，更可能影響民眾的身心健康，甚至發生像台中豐原一家5口死亡無可挽回的悲劇， 建立公私協力關懷潛在被害人機制，讓民眾知道他們並不是獨自面對問題，及時關心，在發現異狀時，可及時止損，把傷害降到最低。

張瑋倫說，日前查獲1件假投資詐騙案，被害人誤信網路投資廣告，已被騙取300萬元，後續又與個人幣商約定面交金額高達1200萬準備投資虛擬貨幣，幸經警方查找潛在被害人及時攔阻，將幣商繩之以法。