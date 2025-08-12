假警察來電 台中女子緊張掛斷電話問真警察才沒被騙

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市郭姓女子昨天接到一通隱藏來電號碼的電話，對方聲稱她丈夫的身分證被拿到區公所辦文件，已涉及刑案，女子聽到後很緊張，不理會對方要求需線上報案，勿掛電話，她立即掛斷電話到大雅警分局潭北派出所求助，員警聽完她描述後解釋，這是假檢警詐騙手法。

大雅警分局潭北派出所警員張維哲昨天值勤時，45歲郭姓女子焦急到派出所報案，她說剛接獲一通隱藏來電，自稱新北市政府警察局刑事警察大隊偵二隊陳文生警察電話，稱一名王小姐使用她丈夫的身分證至新北市某區公所辦理文件，本案已經涉及詐欺及洗錢案件，要求郭女不要掛掉電話聽從指示撥打分機8448進行線上報案程序。

郭女感覺有異，因丈夫的身分證在家中，未曾借人或有遺失紀錄，但她第一次接到此類電話緊張害怕，立即掛掉電話到潭北派出所報案，警員聽完她陳述發現是遭遇假檢警詐騙方式，現場解釋詐騙集團有關詐騙手法，並上網搜尋相關詐騙方式供報案人觀看，郭女才知道原來這是詐騙。

潭北派出所長簡渟哲呼籲民眾提高警覺，「證件遭冒用」、「帳戶涉及洗錢或其他不法」、「偵查不公開」、「警示帳戶」等等，都是詐騙手法關鍵字，民眾接到相關語音詐騙電話，先掛掉電話保持冷靜，檢警不會用隱藏號碼撥打電話給民眾，更不會在電話線上製作筆錄。

台中市潭子區一名女子接到電話，對方自稱警察，她一度以為家人身分證遭人盜用，立刻掛斷電話到派出所求助，才知接到詐騙電話。圖／警方提供
