老翁遇「多年老友」加LINE借15萬醫藥費 警急阻守積蓄

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名70歲蔡姓老翁日前在通訊軟體上接獲不明人士加好友，對方謊稱是其多年老友，因手機遺失換了新帳號，並表示其丈夫開刀住院需要15萬元手術費，蔡翁信以為真未詳加查證，昨下午到郵局準備匯款時，被行員察覺異狀，通報警方到場及時阻詐。

大園分局三菓派出所昨下午接獲轄內郵局通報，一名蔡姓老翁欲臨櫃匯款15萬元，行員對他關懷提問，蔡翁雖表示是要借給老友的手術費用，但行員問他有沒有打電話向對方查證，蔡翁卻稱朋友因手機遺失換了號碼，僅用新的通訊軟體帳號互相聯絡，行員一聽覺得有異，隨即通報警方到場關心。

員警獲報立即前往了解，經檢視蔡翁的通訊軟體對話內容，發現內容中多次出現急迫催促與規避銀行詢問的話術，是常見假親友詐騙。蔡翁起初還半信半疑，直到撥打電話向對方確認，這才發現朋友的手機並未遺失也沒有要借錢，蔡翁頓時恍然大悟驚覺遭到詐騙，感謝員警及時守住他的退休積蓄。

大園分局提醒民眾，若接到自稱是親友來電，要求借錢或幫忙匯款時，一定要提高警覺，應該透過其他管道再三確認來電者身分，或撥打110、165反詐騙諮詢專線即時查證，以確保財物安全。

桃園市大園區70歲蔡姓老翁在通訊軟體上接獲不明人士加好友，對方謊稱是多年老友，並表示其丈夫開刀住院需要15萬元手術費。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區70歲蔡姓老翁在通訊軟體上接獲不明人士加好友,對方謊稱是多年老友,並表示其丈夫開刀住院需要15萬元手術費。記者周嘉茹／翻攝

詐騙 朋友 手術

