詐騙案暴增、財損破百億！全民陷「信任危機」？數位信任論壇探討解方

根據內政部警政署165打詐儀錶板數據顯示，今年7月受理的詐騙案件高達1萬6,423件，財產損失金額更飆破新台幣85億元。詐騙問題似乎已遠超個人警覺所能防範，從最常見的假投資詐騙，到偽裝成客服的網路購物陷阱，詐騙集團的犯罪手法正日益猖獗，無孔不入。

詐騙案暴增破85億元　揭開社會信任危機

網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，近七個月來（1/1～7/31），與「詐騙」相關的熱門關鍵字包括「輕信、層出不窮、詐欺、防範、誘導、上當」等。網友的留言也充滿憤怒與無奈，有人直言「台灣真的是詐騙之國」，也有人提出務實建議，如「釣魚網站不太好防，只能說輸入個資一定都要很小心」、「多方求證，一懷疑就打去反詐騙專線」。

翻攝官網／王品集團

這股詐騙風暴不只反映在網友的討論上，更已侵蝕到民眾的日常生活。從王品集團官網的宣導，到兆豐銀行、上海商業銀行、富邦銀行等銀行App在轉帳前後的防詐提醒，都顯示企業已將防詐視為必要措施。

為有效防堵詐騙集團利用人頭帳戶進行不法活動，許多銀行也陸續祭出新規定，針對「久未使用帳戶」採取嚴格管制，直接將部分帳戶的轉帳功能歸零。若要恢復使用，帳戶持有人必須親自前往分行辦理。甚至曾有PTT網友分享，在銀行辦理約定帳戶時，銀行行員過於謹慎的態度讓他感到不便。

翻攝銀行App／上海商業銀行、富邦銀行、兆豐銀行

這些現象都指向一個事實：詐騙已不僅是個人問題，更已成為阻礙社會運作的「信任危機」。當我們享受數位便利的同時，卻也因為對資料保護、身份驗證與系統可信度存有疑慮，讓數位經濟的潛力難以全面釋放。

台灣數位信任協會理事長詹婷怡對此表示，數位信任環境的建立是網路社會與數位經濟發展的關鍵基礎，而層出不窮的詐騙事件正嚴重侵蝕著社會的信任基礎。特別是偽冒詐騙的盛行，讓民眾難以分辨網路上資訊的真偽，從而引發企業品牌的負面效應，最終形成全面性的信任危機。她強調「這已非個人提高警覺就能解決，亟需公私協力及企業自主投入資源，才能逐步改善。」

2025台灣數位信任論壇登場　共創可信賴的數位環境

台灣數位信任協會提供

為應對這場挑戰，台灣數位信任協會將舉辦2025台灣數位信任論壇，並邀請CAA中華民國電腦稽核協會、HIT台灣駭客協會、TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會、TISSA中華民國資訊軟體服務商業同業公會、政治大學科研產業化平台、Gogolook、一卡通票證股份有限公司、大數據股份有限公司、酷澎股份有限公司、邁達特 X AWS Partner等共同發聲，旨在集結產官學界的力量，從防詐、資安、AI技術應用到數位身分識別等面向，共同為台灣擘劃一個可信賴的數位環境。本次論壇也將首度發布「台灣數位信任產業地圖」，不僅能讓企業全面掌握產業現況，也將為政府決策提供關鍵指引，以期打造更安全、更可靠的數位環境。

論壇精彩內容與重量級講者陣容：

▲數位信任產業地圖首次發布
　講者：EY安永諮詢服務股份有限公司 執行副總經理 曾韵
▲零信任架構下，金融機構的數位信任實踐
　講者：金融監督管理委員會諮詢服務處 處長 林裕泰
▲數位身分的信任路徑：從國際趨勢看身分主權
　講者：台灣數位信任協會 顧問 黃彥霖
▲AI時代的信任危機：科技如何成為社會信任的守門人
　講者：Gogolook Watchmen 產品負責人 傅郁玲
▲深度對談實踐數位信任與防詐社會影響力：跨域共築可信任的生態圈
　主持人：Gogolook商務長 林柏翰
　與談人：MetaAge產品處協理徐大庭、KPMG副總經理侯家楷、馬斯克資安顧問股份有限公司資安顧問張緯麒。
▲數位信任技術應用場景分享：
　• 數位產業署（暫定）
　• 一卡通票證股份有限公司 副總經理 闕大順
　• 酷澎股份有限公司 總監 周彥儒

2025台灣數位信任論壇資訊
場次日期： 2025年8月27日（三）14:00～17:00
入場時間： 13:45開放入場
場次地點： 台北市中正區徐州路2號4樓（401廳）【台大醫院國際會議中心】
報名連結：https://www.businessweekly.com.tw/Activity/Form/Signup/PROD000020043

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年01月01日至2025年07月31日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『詐騙』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

