詐團謊稱海外投資非洲公司男子掉陷阱 差點淪為人頭帳戶

網路借貸暗藏陷阱，台中市一名男子急需資金誤信網路上「協助辦理貸款」訊息，依對方指示準備綁定一個非其所有的帳戶從事「海外投資」非洲公司；銀行行員查覺異常通報警方，成功攔阻一起假借貸真詐騙案件，男子也差點淪為詐團人頭帳戶。

豐原警分局翁子派出所警員蔡昆霖本月8日上午10時22分接獲銀行通報，有民眾申請綁定他人外幣帳戶，且用途有異，疑似遭到詐騙，需要警方協助。

52歲彭姓男子申請綁定的帳戶並非本人所有，警方關懷申請用途時，彭男僅表示用於「海外投資」，並出示一份聲稱來自非洲尚比亞的貿易公司資料，當員警進一步詢問其投資資訊的來源、公司背景及是否了解資料中的外文內容時，彭男說不出來，神情遲疑、語焉不詳，無法做出合理說明。

警員指出異常之處，舉例說明一般投資國內公司尚需繁瑣程序與簽署文件，為何僅靠LINE訊息即可完成投資海外公司的相關流程，戳破詐騙手法，彭男才坦承，自己因經濟困頓，看到網路上聲稱可協助貸款新台幣50萬元的訊息，與對方聯繫，並依照指示進行所謂「投資操作」，才會準備綁定他人帳戶。