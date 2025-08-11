小心詐騙！佯稱地政人員辦地籍資料要個資 屏縣府提醒3關鍵

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣政府地政處近日屢接獲到民眾反映，接到自稱是地政人員來電，以辦理地籍資料異動登記為由，在電話中查對個人身分資料，包括出生年月日、身分證字號或土地所在地的地段號等，事後民眾覺得不合常理又擔心個資外流，向地政機關求證。

屏東縣府地政事務所表示，本案屬不法人士假借名義詐取個資，已在官方網頁提醒，也呼籲民眾接到類似電話要提高警覺並主動電洽或親自到地政機關查證。

地政處說明，識別及防堵假冒地政機關人員騙取信任，提醒民眾注意「 3關鍵」：第一、地政機關絕不會以電話、簡訊或通訊軟體要求個人身分資料驗證，所有通知均以「書面」，如需身分核對，民眾亦須攜帶身分證親自到所辦理。第二、若接到不明來電，切勿提供個人信息，趕緊掛斷電話，直接向該機關確認，確保來電真實性。第三、請勿隨意交付簽署文件、印鑑證明、印鑑章及所有權狀予他人。

地政處補充，詐騙案件手法不斷翻新，民眾可透過辦理「地籍異動即時通」，當名下不動產在收件或有異動，可即時收到簡訊或電子郵件通知，簡訊內容不會包含連結。

地政處提醒，若接獲假冒公務機關電話，請先向地政事務所或相關單位確認，必要時可撥打「165」專線由專人協助判斷及處理，多一份查證，就可以減少被詐騙的風險。

地政事務所服務台人員接到民眾來電詢問。圖／屏東縣政府提供
