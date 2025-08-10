投保9年一場空？新竹保險員詐235萬元全花光 一審判刑1年4月
新竹張姓保險業務員以假保單誆騙陳男，使陳男誤認人壽公司已承保，繳費達235萬元。新竹地方法院依偽造私文書罪，判處張男有期徒刑1年4月，並沒收犯罪所得。
依據判決書，張男在竹市某超商影印保單封面上的人壽公司大印，內頁填入陳男資料，以此偽造2份保單交給陳男，讓其誤信已承保；陳男從民國103年至112年間，陸續以現金交付或匯款給張男共新台幣235萬元。
張男將詐得款項投入模型投資經營後全數花光，陳男事後向人壽公司查詢才知保單未核保，且張男也未將款項交給公司，陳男才驚覺受騙並報警。
法官審酌，張男從事保險業務，應以合法正當途徑獲得財富，卻利用陳男對其信任，偽造人壽公司保險單及印文，以誆騙陳男，應予譴責。
判決提到，張男至今未與被害人和解並賠償損失，將張男依行使偽造私文書罪判處有期徒刑1年4月，犯罪所得235萬元沒收。可上訴。
