婦領錢稱換外幣又改口買家具 基警阻詐保積蓄
基隆市許姓婦人日前至郵局欲提領43萬元，行員詢問時，許婦先是稱要換成外幣寄給家鄉的親友，又改口這筆錢要用來買家具，經員警到場勸說後才打消提款念頭，攔阻許婦受騙。
年約60歲許婦8日上午10時許，前往基隆市孝三路郵局臨櫃打算提領新台幣43萬元，行員關懷詢問時，許婦一開始稱要將提領的現金換成外幣寄給家鄉的親友，隨後又改口要用來購買家具，行員擔心許婦遭詐騙，報警請求協助。
基隆市警察局第一分局忠二路派出所警員蘇郁翔、林秉學立即趕赴現場，經查證後，確認許婦遭網友以話術誆騙，立即向許婦宣導此類詐騙案例，所幸經警方勸說後，許婦才打消提領念頭。
第一警分局今天表示，現今網路詐騙手法層出不窮，民眾如遇疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙專線，或撥打110報案專線諮詢，警方也會不時更新詐騙手法與宣導資訊，以期持續發揮阻詐效果。
