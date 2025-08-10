全國10大ATM詐騙提款熱區公布！ 交流道、捷運站、大學校區上榜

詐騙集團以解除分期付款、假網路拍賣等手法騙民眾匯款，派車手至ATM提領，刑事局今公布上半年全國10大詐騙提款熱區，交流道、捷運站附近及大學校區，均有ATM上榜。

刑事局統計全國10大詐騙提款熱區，有內埔學府郵局、朴子郵局、三重正義郵局、合作金庫三重分行、第一銀行西門分行、湖口郵局、統一西寧南門市、斗六鎮北郵局、台北南陽郵局、國泰人壽三峽海山通訊處，遍及南北。

據統計，車手最常提領時段為凌晨12時及下午1時，多全程戴口罩遮掩，且頻繁更換提款卡，提領停留約5至10分鐘。刑事局分析，交流道、捷運站附近等交通便利處，或大學校區開放區域，成為車手快速進出、避人耳目的首選。

刑事局表示，近年部分金融機構陸續導入警語提醒、提款額度限制、人臉辨識等功能，其中中國信託、兆豐銀行已研發辨識功能，展現高度社會責任，但全台ATM防詐功能仍待加強，能有效識別車手行為的設備尚屬少數。

刑事局呼籲，銀行是守住民眾財產的第一道防線，任何一筆異常提領，若能即時發現、通報異常提領，可能就是阻止一場家庭悲劇的關鍵，面對詐團日益擴張，盼更多金融機構主動投入防詐技術開發。

刑事局提醒民眾，依刑法及詐欺犯罪危害防制條例，協助提領詐騙款項，將被視為共犯或幫助犯，承擔刑事責任，一時貪念，可能淪為詐團利用後即拋棄的「工具人」，並留下前科。