74歲婦遇宮廟師傅稱她業障纏身 嚇得要提領20萬祭改化煞解厄

22歲陳姓女子前天走進台南市安南區安和路安順郵局，準備好祖母的身分證、印章、存摺、授權書，表示要幫祖母提領20萬元，行員覺得有異通報警方；經女警謝育霈致電給74歲的王姓老婦，對方稱是為了「祭改」，捐功德金化煞解厄，在警方勸說下，打消其取款念頭。

陳女前天中午要幫王姓祖母提款時，表示這是祖母要捐出去作「功德金」，行員聽到領出20萬是要捐出去，覺得奇怪，通報轄區第三分局安順派出所，請警員到場確認；巡佐陳宏輝、警員謝育霈與實習生呂沅庭到場，陳女對於捐給誰、拿到什麼地方，均表示不清楚。

女警謝育霈致電給王姓老婦，對方告知遇到自稱宗教團體師傅，稱她目前「業障纏身」，必須繳交20萬元才能幫她「祭解」，辦理儀式化煞解厄；老婦擔心運勢不佳會出事，因此請託孫女去提款，經女警以各種假宗教募款等詐騙手法耐心說明，讓王婦相信可能遇到詐騙。