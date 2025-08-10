74歲婦遇宮廟師傅稱她業障纏身 嚇得要提領20萬祭改化煞解厄
22歲陳姓女子前天走進台南市安南區安和路安順郵局，準備好祖母的身分證、印章、存摺、授權書，表示要幫祖母提領20萬元，行員覺得有異通報警方；經女警謝育霈致電給74歲的王姓老婦，對方稱是為了「祭改」，捐功德金化煞解厄，在警方勸說下，打消其取款念頭。
陳女前天中午要幫王姓祖母提款時，表示這是祖母要捐出去作「功德金」，行員聽到領出20萬是要捐出去，覺得奇怪，通報轄區第三分局安順派出所，請警員到場確認；巡佐陳宏輝、警員謝育霈與實習生呂沅庭到場，陳女對於捐給誰、拿到什麼地方，均表示不清楚。
女警謝育霈致電給王姓老婦，對方告知遇到自稱宗教團體師傅，稱她目前「業障纏身」，必須繳交20萬元才能幫她「祭解」，辦理儀式化煞解厄；老婦擔心運勢不佳會出事，因此請託孫女去提款，經女警以各種假宗教募款等詐騙手法耐心說明，讓王婦相信可能遇到詐騙。
警方提醒，20萬元領出交出去，不但不會獲得任何儀式，錢也拿不回來，王婦打消匯款念頭，連聲向警員道謝；分局呼籲，神明保佑不用匯款，功德積善不必轉帳，遇有要求匯款、提領大量現金的情況，務必先冷靜查證或撥打165反詐騙專線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言