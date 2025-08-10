影／詐騙車手被捕跪地痛哭問「我怎麼了」 員警反問：你應該知道

台中市大雅警分局日前逮捕一名詐騙車手，他被捕時跪地痛哭問「我怎麼了！」 員警反問「你應該知道」，台中地方法院已依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌判他有期徒刑11月。

警方表示，台中市潭子區李姓女子日前在臉書上收到陌生網友介紹的投資訊息便加入群組，陸續以匯款及面交方式投入180萬元購買泰達幣，並依詐騙集團指示轉入指定電子錢包，幸經家人即時發覺有異而報警，並與警合作誘捕車手。

當前來面交的28歲許姓車手遭警圍捕，見無路可逃之際，跪地頻頻拭淚，裝傻問「我怎麼了！經調查，許嫌在臉書上尋找「偏門工作」，並依詐騙集團指示前往向不特定被害人收款，此次遭逮後隨即遭法院裁定羈押；台中地檢署檢察官因許嫌屢涉詐欺取財犯行而求處重刑，經台中地方法院依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌判決有期徒刑11月。