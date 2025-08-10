影／法籍詐團「黑紙洗出美金」神乎其技 桃園燒烤店老闆1700萬沒了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

橫行國際多年的「黑紙洗美金」詐騙案又來了！法籍男子利馬與在逃共犯史蒂文去年間先在北市利用洗美金詐術騙得300萬元遭限制出境8個月，詎料，境管期間在桃園又騙了某燒烤店老闆想將新台幣洗成美金的1700萬元，桃檢偵結，依詐欺取財起訴。

起訴指出，「黑紙洗美金」詐術源自非洲國家，犯案手法是將真鈔雙面，塗抹混合了澱粉、優典和水的特殊塗料或藥劑，當鈔票風乾後，紙鈔的表面便會染成「黑紙」；若想將紙鈔還原，只要將染成黑紙的真鈔放進摻雜有維他命C成分的水中，加熱攪拌就可快速將真鈔還原回復原狀。

「黑紙洗美金」其實利用簡單的化學原理，將真正美鈔和裁剪成與真鈔尺寸相同的紙片或玩具假鈔塗黑後，以塗黑的真鈔向民眾展示，放入加熱的維他命C液體，把真鈔「清洗」恢復原狀，民眾受騙後，他們將這些「黑紙」向民眾誆稱是待處理的「美鈔」，和廉價的「清洗藥水」、「化學藥劑」一起高價售出，直到民眾清洗後才發現，洗出的根本不是美鈔而是普通紙張。

檢警調查，54歲LIMA ERIC ARSENE（譯名利馬）和年籍不詳的QHAH GARRETSON G（譯名史蒂文）2024年10月間某時，到桃園市桃園區民族路燒烤店消費時，向施老闆吹噓他們有「神奇變鈔術」，只要用特殊藥粉塗在100面額的美金上，再用錫箔紙、保鮮膜包起來，丟進熱水泡一泡，拆開後將這張塗了藥粉的美金和一疊看似綠色廢紙、實際上是他們早已處理的美金真鈔一起放進水裡洗，就能讓那些「綠色紙」變出真美金。

為了取信施老闆，他們還當場表演，把老闆唬得一愣一愣地，以為真有變鈔術；信以為真的老闆於去年11月12日捧著700萬元給利馬2人，請他們將新台幣「洗」成700萬美元，不過利馬2人演了一齣操作失敗的戲，聲稱失誤將700萬元全洗壞了，要再追加資金，老闆同月27日又拿出1000萬元，要2人洗1000萬元美金，等他拆開操作包裹後，才驚覺所謂「美金」全都是假鈔，隨即報警。

檢警調查，利馬LIMA ERIC ARSENE和史蒂文QHAH GARRETSON G犯案後捲走1700萬元現金不知所蹤，2人均遭通緝，其中利馬終於在今年4月7日晚間與另名外籍男友在某汽車旅館落腳時，遭桃園警分局武陵派出所查獲，檢方複訊後連夜向法院聲請羈押，不過利馬仍於4月9日順利獲得交保；檢方5月29日將他依詐欺取財罪嫌偵結起訴。

桃園市桃園區民族路上某燒烤店老闆去年10月間遇上法籍黑人利馬和同夥以黑紙洗美金方式遊說，老闆去年11月間先拿700萬元想洗成700萬元美金，後又拿1000萬要得千萬美金，沒想到只是一場騙局。記者陳恩惠／翻攝
國際流行的 「Black Money Scam」、「SSS scam」俗稱「黑錢洗成美鈔」的詐騙手法又來了，法籍男子利馬（LIMA ERIC ARSENE，右）涉嫌和在逃的史蒂文（QHAH GARRETSON G）以此手法在桃園詐得1700萬元，利馬目前遭限制出境。記者陳恩惠／翻攝
54歲法籍黑人男子LIMA ERIC ARSENE（譯名利馬）和在逃年籍不詳的QHAH GARRETSON G（譯名史蒂文），涉嫌於去年11月間利用「黑紙洗美金」詐術，騙得桃園區某燒烤店老闆1700萬元逃逸，今年4月7日終於落網，不過桃檢聲押未准。記者陳恩惠／攝影
以洗美金老梗來台詐騙的法籍黑人利馬（LIMA ERIC ARSENE，右）在北市另涉一起300萬元詐騙案，上月14日遭北院二度限制出境、出海8月，利馬不服提抗告遭高院駁回。記者陳恩惠／翻攝
