影／法籍詐團「黑紙洗出美金」神乎其技 桃園燒烤店老闆1700萬沒了

橫行國際多年的「黑紙洗美金」詐騙案又來了！法籍男子利馬與在逃共犯史蒂文去年間先在北市利用洗美金詐術騙得300萬元遭限制出境8個月，詎料，境管期間在桃園又騙了某燒烤店老闆想將新台幣洗成美金的1700萬元，桃檢偵結，依詐欺取財起訴。

起訴指出，「黑紙洗美金」詐術源自非洲國家，犯案手法是將真鈔雙面，塗抹混合了澱粉、優典和水的特殊塗料或藥劑，當鈔票風乾後，紙鈔的表面便會染成「黑紙」；若想將紙鈔還原，只要將染成黑紙的真鈔放進摻雜有維他命C成分的水中，加熱攪拌就可快速將真鈔還原回復原狀。

「黑紙洗美金」其實利用簡單的化學原理，將真正美鈔和裁剪成與真鈔尺寸相同的紙片或玩具假鈔塗黑後，以塗黑的真鈔向民眾展示，放入加熱的維他命C液體，把真鈔「清洗」恢復原狀，民眾受騙後，他們將這些「黑紙」向民眾誆稱是待處理的「美鈔」，和廉價的「清洗藥水」、「化學藥劑」一起高價售出，直到民眾清洗後才發現，洗出的根本不是美鈔而是普通紙張。

檢警調查，54歲LIMA ERIC ARSENE（譯名利馬）和年籍不詳的QHAH GARRETSON G（譯名史蒂文）2024年10月間某時，到桃園市桃園區民族路燒烤店消費時，向施老闆吹噓他們有「神奇變鈔術」，只要用特殊藥粉塗在100面額的美金上，再用錫箔紙、保鮮膜包起來，丟進熱水泡一泡，拆開後將這張塗了藥粉的美金和一疊看似綠色廢紙、實際上是他們早已處理的美金真鈔一起放進水裡洗，就能讓那些「綠色紙」變出真美金。

為了取信施老闆，他們還當場表演，把老闆唬得一愣一愣地，以為真有變鈔術；信以為真的老闆於去年11月12日捧著700萬元給利馬2人，請他們將新台幣「洗」成700萬美元，不過利馬2人演了一齣操作失敗的戲，聲稱失誤將700萬元全洗壞了，要再追加資金，老闆同月27日又拿出1000萬元，要2人洗1000萬元美金，等他拆開操作包裹後，才驚覺所謂「美金」全都是假鈔，隨即報警。