2025失智論壇／陳明賢：守護長輩不動產 善用兩項「即時通」防詐

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北即時報導

有民眾擔心長輩不動產、財產遭詐騙或遭他人擅自移轉。聯合報健康事業部主辦、富邦人壽贊助的「不怕失智，共向未來」2025失智照護永續論壇今天舉行，富邦人壽法律事務部律師陳明賢建議，可善用政府機關提供的「地籍異動即時通」與「稅籍異動即時通」等「即時通」服務，一旦有人私下移轉、買賣長輩不動產，可發揮警示效果。

申請地籍、稅籍異動即時通，可盡速掌握訊息

陳明賢表示，地籍異動即時通的申請單位為地政機關，當出現不動產買賣、拍賣、信託、贈與、查封、假扣押與抵押權設定等情況時，只要有申請這項服務，地政機關會在「收件時」與「異動完成時」以簡訊或電子郵件主動通知民眾。

至於稅籍異動即時通，則須向稅捐稽徵機關申請，當出現縣市土地增值稅申請案件，或有人嘗試申請縣市契稅申報移轉，只要有申請稅籍異動即時通服務，稅捐稽徵機關在收件時，便會以簡訊或電子郵件主動通知土地、建物原所有人，這時，只要家人、土地或建物所有人即時趕到稅捐稽徵機關，就有機會即時阻止流程繼續執行，以免不動產遭過戶，便需要花更多心力、時間處理。

不動產預告登記，避免詐騙集團暗中行事

「當詐騙集團想偷偷過戶財產，卻在戶籍謄本上看到土地、房屋設有預告登記，通常就不會自找麻煩！」在守護長輩不動產部分，陳明賢也建議，民眾可向地政機關申請「預告登記」，避免詐騙集團、外人暗中行事。

陳明賢解釋，預告登記屬於一種限制登記，主要針對的是土地、房屋「所有權」，這意味著土地、房屋所有權人若要買賣、贈與名下土地、房屋，或借款時想為土地、房屋設定抵押權，須經過預定人同意，且只要預告登記未塗銷，預告登記紀錄就會一直存在。不過，如果遭遇徵收、法院判決或強制執行等情況，即使有預告登記，流程還是會持續進行。

在長輩金融財產的保護上，民眾也可與長輩商量，向財團法人金融聯合徵信中心申請「金融註記」，主要目的是促使金融機構加強審查，以避免長輩因授信，或因持有信用卡、現金卡而遭利用，進而衍生一連串金融交易風險。另外，向法院申請監護宣告、輔助宣告等策略，也可納入考慮。

未來，金管會將推保單聯絡人機制

此外，未來金管會也將參考日本保險業所推出的高齡友善服務措施，鼓勵壽險業者以家族聯絡網為基礎，建立「保險契約指定聯絡人」機制。陳明賢認為，透過這樣的保單聯絡人機制，長輩在投保等方面，也將有更多的保障。

聯合報健康事業部主辦、富邦人壽贊助的「不怕失智，共向未來」2025失智照護永續論壇今天舉行，富邦人壽法律事務部律師陳明賢建議，民眾可考慮運用公家機關所提供的地籍、稅籍異動即時通服務，優先掌握地籍、稅籍異動第一手資訊。記者胡經周／攝影
