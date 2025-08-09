快訊

唬爛「黑紙洗美金」詐燒烤店老闆1700萬 桃檢起訴法籍男

中央社／ 桃園9日電

桃園市2名法國籍男子利用「黑紙洗美金」詐術，誆稱可以用藥粉將新台幣變成美元，燒烤店施姓老闆因此遭詐騙新台幣1700萬元；桃園地檢署今天起訴其中1人，另外1人通緝中。

桃園地檢署起訴書指出，非洲國家的「黑紙洗美金」詐術，化學原理是以澱粉添加優碘溶於水後，平鋪在紙鈔（如美元）上，待風乾後，即可將紙鈔表面染成「黑紙」，如果要還原，只要泡進含有維他命C成分的水中，加熱攪拌即可。

起訴書指出，詐騙方法是將真正美元紙鈔及裁剪成與真鈔相同尺寸的一般紙片塗黑後，展示將真鈔還原的過程，騙人以高價購買被塗黑的紙片以及用來還原的「清洗藥水」。

起訴書指出，法國籍男子利瑪（Lima Eric Arsene）與友人（通緝中），去年10月間在施姓男子於桃園區民族路所經營的燒烤店內向施男施展詐術，過程是將被特殊處理、看似色紙的美元真鈔，與塗抹藥粉的美元真鈔一同放入水內，展示還原過程。

起訴書指出，施男因此誤信色紙可以變成美元真鈔，去年11月12日將新台幣700萬元交給利瑪，希望轉變為700萬美元。

起訴書指出，利瑪向施男表示因施作失誤導致毀損，須再交付新台幣1000萬元，施男因此在同月27日將1000萬元交給利瑪，過程中施男察覺有異，逕自打開2人操作的現金後發現都是假鈔，因此發現受騙、報案。

桃園地檢署今天偵結，依涉犯詐欺取財罪嫌起訴利瑪，詐得款項若在判決前不能還給施男，將沒收或追徵其價額。

桃園市2名法國籍男子利用「黑紙洗美金」詐術，誆稱可以用藥粉將新台幣變成美元，燒烤店施姓老闆因此遭詐騙新台幣1700萬元。美金示意圖／路透

