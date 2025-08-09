6月總財損達12.3億元 刑事局揭「假扮這職業」仍為詐騙榜首

快訊

中央社／ 台北9日電

刑事局統計假冒檢警詐騙在6月仍是詐騙榜首，總財損為12.3億餘元，歹徒鎖定退休在家的高齡長輩進行詐騙，呼籲民眾多向長輩宣導，遇詐騙可先撥電話詢問家人。

刑事局今天發布新聞資料表示，依165打詐儀錶板統計，6月份假冒機構（公務員）詐騙案共618件，總財損金達新台幣12億3000多萬元，個案被騙財損每件平均近200萬元，是所有詐騙類型榜首。

刑事局分析，此類詐騙手法都鎖定退休、居家的高齡民眾，利用長輩在家時來電，假稱涉及不法，再假冒檢警稱要交付財物監管或公證，誘騙被害人匯款或面交鉅額款項。

警方再次提醒民眾，務必時時關心家中長輩，應提醒慎防此類型詐騙手法，以免遇詐騙而損失慘重。

刑事局提供實務案例，東部1名68歲陳姓婦人7月初接到假冒保險業務員電話，稱保險金遭盜領，已協助主動代為報案。隨後1名偵查隊警官來電稱陳女涉詐保，引導作電話筆錄，卻詢問持有的存款、股票現況。

被害人未察，後續又被詐騙集團假冒檢察官誘導，進而解除定存在銀行內的300萬元，且被要求不能出門且聯繫他人，將派人領提款卡協助取款，因被害人擔心，僅能按對方指示照辦，後續才發現有異，驚覺遭詐騙。

刑事局分析假冒機構（公務員）詐騙流程，詐騙集團會掌握被害人個資，假冒遠地機關如派出所等，提及被害人涉犯罪、身分遭冒用等，後續由假檢警出面誘導被害人。

刑事局表示，詐騙集團提到關鍵字就是身分證件遭冒用、帳戶涉洗錢或其他不法等，嚴正聲明檢警不會用通訊軟體聯繫及作筆錄，民眾接到語音詐騙電話，務必先掛電話，保持冷靜，再撥110或165專線詢問，才能保護個人財務安全。

刑事局統計假冒檢警詐騙在6月仍是詐騙榜首，總財損為12.3億餘元，歹徒鎖定退休在家的高齡長輩進行詐騙，呼籲民眾多向長輩宣導，遇詐騙可先撥電話詢問家人。示意圖／AI生成
刑事局統計假冒檢警詐騙在6月仍是詐騙榜首，總財損為12.3億餘元，歹徒鎖定退休在家的高齡長輩進行詐騙，呼籲民眾多向長輩宣導，遇詐騙可先撥電話詢問家人。示意圖／AI生成

