快訊

美對台傳疊加原有稅率…衝擊蝴蝶蘭產業！黃偉哲喊「大破大立」

行政院估關稅衝擊恐致4萬人失業 網酸：是不是少算一個零

爸爸節搶走台東銀樓54萬元金項鍊！警逮17歲嫌犯

高富帥男友送來2000萬驚喜？她急奔郵局付10萬運費 警勸「別暈船」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中一名4旬婦人在抖音認識「高富帥」男友，聽聞對方要送她2000萬現金，以及iPhone 16等愛的禮物驚喜，開心地到郵局要匯款，支付10萬元的包裹運費。經郵局人員與警方勸阻，婦人才發現誤入「愛情陷阱」，保住10萬元。

台中市警局烏日分局龍東派出所副所長陳照園、警員林裕珉日前接獲郵局行員通報，一名婦人疑遭詐騙。警方到場發現，這名婦人透過抖音認識高富帥的男子，雙方互加LINE相談甚歡，婦人沉浸粉紅泡泡裡。對方聲稱要送她「愛的禮物」，包裹內裝有新台幣2000萬現金和一支iPhone 16等貴重物品。

警方查出，婦人剛開始婉拒，說只要1萬元和一條手鍊就好。對方還稱，愛上她注重不物，承諾未來要一起生活、共同投資。後有一名自稱貨運公司經理表示，需要代為支付新台幣10萬元運費才會投遞包裹，婦人才趕赴郵局匯款。

員警判斷此為假交友詐騙常見態樣，勸戒婦人切勿上當，才讓婦人匯款念頭，婦人也感謝員警與行員保住積蓄。

烏日警分局長劉雲鵬表示，假交友詐騙通常透過網路、通訊軟體等管道搭訕，以俊男美女圖吸引被害人上鉤，再以甜言蜜語博取感情與信任，後佯稱寄包裹、送禮物，運送需付運費或關稅來詐取錢財，呼籲民眾切勿相信，務必提高警覺，若遇到可疑情事，可立即打165反詐騙專線查證。

4旬婦人（左）到郵局要匯款付10萬元支付運費，經警方（右）、郵局人員（中）勸阻，婦人才保住10萬元。記者趙容萱／翻攝
4旬婦人（左）到郵局要匯款付10萬元支付運費，經警方（右）、郵局人員（中）勸阻，婦人才保住10萬元。記者趙容萱／翻攝

詐騙 郵局 運費

延伸閱讀

河南女醫師被網暴後跳樓 抖音稱配合調查

詐團看準「普發一萬元」政策發送詐騙訊息 刑事局提醒民眾勿點擊

堅持提款20萬先說稱買東西後改口老母親要用 女警這話打消她念頭

國中同學私LINE不方便說話但急借5萬元 被警識破盜用大頭貼詐騙

相關新聞

高富帥男友送來2000萬驚喜？她急奔郵局付10萬運費 警勸「別暈船」

台中一名4旬婦人在抖音認識「高富帥」男友，聽聞對方要送她2000萬現金，以及iPhone 16等愛的禮物驚喜，開心地到郵...

影／香港男來台邊玩邊當收水手 北市警事先境管…在機場拘提他

香港籍黃姓男子以觀光簽證來台，卻充當詐騙集團收水，士林警方掌握事證後聲請拘票，儘管數度抓人未果，但事先已聲請境管，果然接...

「500元超商禮券」詐騙老招再現 警方籲民眾小心提防

近期金門地區網路社群與部分民眾信箱中，再度出現號稱「超商500元禮券」的詐騙陷阱，金門縣警察局今天表示，此手法早在202...

詐團看準「普發一萬元」政策發送詐騙訊息 刑事局提醒民眾勿點擊

刑事警察局今天再次提醒，不法分子冒用中央存保公司名義，製作假網站和發送關於「全民普發一萬元」詐騙訊息，誘導民眾提供個人敏...

影／憂心孩子等不到媽媽回家 淡水警逮單親車手暖心援助

新北市淡水警方日前逮捕詐騙車手，意外得知她是失業單親媽媽，為了育兒打工誤入歧途，台中家裡還有1個國小兒子當天將等不到媽媽...

假警來電恐嚇詐財 台南女直呼：還好到派出所求證險上當

51歲呂姓女子昨天接獲自稱「165張警員」的陌生來電，對方謊稱其名下門號涉大量發送詐騙簡訊，已涉及刑案，甚至轉接「台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。