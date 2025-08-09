高富帥男友送來2000萬驚喜？她急奔郵局付10萬運費 警勸「別暈船」

台中一名4旬婦人在抖音認識「高富帥」男友，聽聞對方要送她2000萬現金，以及iPhone 16等愛的禮物驚喜，開心地到郵局要匯款，支付10萬元的包裹運費。經郵局人員與警方勸阻，婦人才發現誤入「愛情陷阱」，保住10萬元。

台中市警局烏日分局龍東派出所副所長陳照園、警員林裕珉日前接獲郵局行員通報，一名婦人疑遭詐騙。警方到場發現，這名婦人透過抖音認識高富帥的男子，雙方互加LINE相談甚歡，婦人沉浸粉紅泡泡裡。對方聲稱要送她「愛的禮物」，包裹內裝有新台幣2000萬現金和一支iPhone 16等貴重物品。

警方查出，婦人剛開始婉拒，說只要1萬元和一條手鍊就好。對方還稱，愛上她注重不物，承諾未來要一起生活、共同投資。後有一名自稱貨運公司經理表示，需要代為支付新台幣10萬元運費才會投遞包裹，婦人才趕赴郵局匯款。

員警判斷此為假交友詐騙常見態樣，勸戒婦人切勿上當，才讓婦人匯款念頭，婦人也感謝員警與行員保住積蓄。