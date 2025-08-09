詐稱健保資料遭冒用騙財 台中80歲男報警助逮車手

台中80歲蔡男日前接到詐團自稱醫院的電話稱，因健保資料遭人冒用盜領補助，要求交付財產保管，蔡男交付新台幣130萬元後發現有異報案，與警誘出車手逮人，檢方日前已依法起訴。

台中市警局第五分局今天表示，警方今年5月間獲報蔡姓男子報案稱，他接獲自稱「宜蘭榮總」的人員來電，指稱他的健保資料遭人冒用盜領醫療補助，將面臨司法調查，並以涉及刑案需代管財產為由，要求他交付存款。

蔡男一時慌張誤信詐騙話術，依對方指示面交現金130萬元後發覺有異，隨即到文昌派出所報案。警方受理後，發現詐團仍持續與蔡男聯繫，對方再要求他交付100萬元，警方便與被害人合作實施誘捕計畫。

辦案人員今年5月24日，在北屯區仁和公園內埋伏，成功逮捕前往面交的車手25歲陳男，當場查扣犯案所使用的假公文、手機及現金等證物。

全案警詢後，將陳男依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。