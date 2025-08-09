快訊

MLB／8月8日奪首勝！鄧愷威想對爸爸說：我愛你

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

「罷工期還創作」被指違規！南韓名導朴贊郁遭美國編劇工會除名

詐稱健保資料遭冒用騙財 台中80歲男報警助逮車手

中央社／ 台中9日電

台中80歲蔡男日前接到詐團自稱醫院的電話稱，因健保資料遭人冒用盜領補助，要求交付財產保管，蔡男交付新台幣130萬元後發現有異報案，與警誘出車手逮人，檢方日前已依法起訴。

台中市警局第五分局今天表示，警方今年5月間獲報蔡姓男子報案稱，他接獲自稱「宜蘭榮總」的人員來電，指稱他的健保資料遭人冒用盜領醫療補助，將面臨司法調查，並以涉及刑案需代管財產為由，要求他交付存款。

蔡男一時慌張誤信詐騙話術，依對方指示面交現金130萬元後發覺有異，隨即到文昌派出所報案。警方受理後，發現詐團仍持續與蔡男聯繫，對方再要求他交付100萬元，警方便與被害人合作實施誘捕計畫。

辦案人員今年5月24日，在北屯區仁和公園內埋伏，成功逮捕前往面交的車手25歲陳男，當場查扣犯案所使用的假公文、手機及現金等證物。

全案警詢後，將陳男依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。

詐團 健保 車手

延伸閱讀

詐團看準「普發一萬元」政策發送詐騙訊息 刑事局提醒民眾勿點擊

川普擬提高藥品關稅至250% 邱泰源：4策略穩定供應

每天開單收費！見這輛車雨刷已夾4張起疑 收費員驚見車內有人報案

年產700個詐團假投資網站詐騙億元 台美合作查獲工程師集團

相關新聞

高富帥男友送來2000萬驚喜？她急奔郵局付10萬運費 警勸「別暈船」

台中一名4旬婦人在抖音認識「高富帥」男友，聽聞對方要送她2000萬現金，以及iPhone 16等愛的禮物驚喜，開心地到郵...

影／香港男來台邊玩邊當收水手 北市警事先境管…在機場拘提他

香港籍黃姓男子以觀光簽證來台，卻充當詐騙集團收水，士林警方掌握事證後聲請拘票，儘管數度抓人未果，但事先已聲請境管，果然接...

「500元超商禮券」詐騙老招再現 警方籲民眾小心提防

近期金門地區網路社群與部分民眾信箱中，再度出現號稱「超商500元禮券」的詐騙陷阱，金門縣警察局今天表示，此手法早在202...

詐團看準「普發一萬元」政策發送詐騙訊息 刑事局提醒民眾勿點擊

刑事警察局今天再次提醒，不法分子冒用中央存保公司名義，製作假網站和發送關於「全民普發一萬元」詐騙訊息，誘導民眾提供個人敏...

影／憂心孩子等不到媽媽回家 淡水警逮單親車手暖心援助

新北市淡水警方日前逮捕詐騙車手，意外得知她是失業單親媽媽，為了育兒打工誤入歧途，台中家裡還有1個國小兒子當天將等不到媽媽...

假警來電恐嚇詐財 台南女直呼：還好到派出所求證險上當

51歲呂姓女子昨天接獲自稱「165張警員」的陌生來電，對方謊稱其名下門號涉大量發送詐騙簡訊，已涉及刑案，甚至轉接「台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。