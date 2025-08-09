快訊

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

楊柳颱風威脅、距離多近？ 粉專指它這天將入險區：得看它能否撐過去

影／香港男來台邊玩邊當收水手 北市警事先境管…在機場拘提他

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

香港籍黃姓男子以觀光簽證來台，卻充當詐騙集團收水，士林警方掌握事證後聲請拘票，儘管數度抓人未果，但事先已聲請境管，果然接獲機場通報他欲趁隙出境，在桃園機場第一航廈上銬逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦。檢方複訊後2萬元交保，限制出境、出海。

士林分局後港派出所指出，轄內有香港籍車手多次提領詐騙贓款，並將提領贓款交付予詐欺集團收水手，經調閱上百支監視器過濾比對辨識，確認鎖定黃男（31歲）身分，依事證向士林地檢署聲請拘票。

由於黃男以觀光簽證來台，在台灣「一邊玩一邊收錢」、居無定所，警方數度拘提未果，為了確保人不會跑走，事先聲請境管，果然在上月14日時接獲機場通報，會同移民署國境事務大隊到場拘提，警詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。檢方複訊後2萬元交保，限制出境、出海。

據了解，該名黃男收錢方式，多是在戶外的公共廁所，警詢時辯稱「那不是我」，但仍未被採信。

士林警方日前在桃園機場第一航廈拘提香港籍詐欺收水手黃姓男子。記者翁至成／翻攝
士林警方日前在桃園機場第一航廈拘提香港籍詐欺收水手黃姓男子。記者翁至成／翻攝

詐欺 桃園機場 詐騙集團

延伸閱讀

港官稱22萬人才抵港 因之港樓空置得保不失

桃機場上半年旅運年成長6% 全年預估4900萬人次

桃機上半年旅運年成長6% 全年預估4900萬人次

香港留台校友總會來台拜會 推動招收港生

相關新聞

影／香港男來台邊玩邊當收水手 北市警事先境管…在機場拘提他

香港籍黃姓男子以觀光簽證來台，卻充當詐騙集團收水，士林警方掌握事證後聲請拘票，儘管數度抓人未果，但事先已聲請境管，果然接...

「500元超商禮券」詐騙老招再現 警方籲民眾小心提防

近期金門地區網路社群與部分民眾信箱中，再度出現號稱「超商500元禮券」的詐騙陷阱，金門縣警察局今天表示，此手法早在202...

詐團看準「普發一萬元」政策發送詐騙訊息 刑事局提醒民眾勿點擊

刑事警察局今天再次提醒，不法分子冒用中央存保公司名義，製作假網站和發送關於「全民普發一萬元」詐騙訊息，誘導民眾提供個人敏...

影／憂心孩子等不到媽媽回家 淡水警逮單親車手暖心援助

新北市淡水警方日前逮捕詐騙車手，意外得知她是失業單親媽媽，為了育兒打工誤入歧途，台中家裡還有1個國小兒子當天將等不到媽媽...

假警來電恐嚇詐財 台南女直呼：還好到派出所求證險上當

51歲呂姓女子昨天接獲自稱「165張警員」的陌生來電，對方謊稱其名下門號涉大量發送詐騙簡訊，已涉及刑案，甚至轉接「台北市...

神改編「福利熊」爆紅！綾小路Louis攜手蘆竹警 新作品強化反詐觀念

為響應暑期青春專案、強化青少年反詐意識，桃園市蘆竹警分局與創意音樂才子網紅綾小路Louis進行公益合作，推出融合饒舌與生活案例的反詐短影片，以創新方式向年輕族群宣導識詐觀念。 桃園市蘆竹警分局與創意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。