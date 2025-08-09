影／香港男來台邊玩邊當收水手 北市警事先境管…在機場拘提他

香港籍黃姓男子以觀光簽證來台，卻充當詐騙集團收水，士林警方掌握事證後聲請拘票，儘管數度抓人未果，但事先已聲請境管，果然接獲機場通報他欲趁隙出境，在桃園機場第一航廈上銬逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦。檢方複訊後2萬元交保，限制出境、出海。

士林分局後港派出所指出，轄內有香港籍車手多次提領詐騙贓款，並將提領贓款交付予詐欺集團收水手，經調閱上百支監視器過濾比對辨識，確認鎖定黃男（31歲）身分，依事證向士林地檢署聲請拘票。

由於黃男以觀光簽證來台，在台灣「一邊玩一邊收錢」、居無定所，警方數度拘提未果，為了確保人不會跑走，事先聲請境管，果然在上月14日時接獲機場通報，會同移民署國境事務大隊到場拘提，警詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。檢方複訊後2萬元交保，限制出境、出海。