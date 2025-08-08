「500元超商禮券」詐騙老招再現 警方籲民眾小心提防

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

近期金門地區網路社群與部分民眾信箱中，再度出現號稱「超商500元禮券」的詐騙陷阱，金門縣警察局今天表示，此手法早在2023年就曾出現，如今捲土重來，利用印製精美、仿冒超商Logo的「實體禮券」誘使民眾掃描QR Code加好友領取，實則導致手機被植入木馬程式、資料全數外洩，提醒民眾要小心提防。

金門縣警局指出，此類假禮券通常印製精美，甚至會仿冒超商Logo與活動樣式，令人難以分辨真假。一旦掃描QR Code，不僅會被引導加入可疑帳號，還可能跳轉至釣魚網站，要求輸入姓名、電話、銀行帳號等敏感個資，甚至下載App、開啟權限，導致手機資料全數外洩。

警方強調，目前各大超商均未提供「掃QR Code加好友領取實體禮券」的活動，真正的超商禮券分為以下兩種形式包括實體禮券，可直接持券到超商使用，不需掃描或填資料。另外，虛擬商品卡，多以簡訊或App形式發送，兌換方式皆由官方平台說明，亦不需額外加好友。

警方說，不肖集團看準民眾貪圖「免費好康」的心理，透過通訊軟體、社群貼文，甚至寄送信件到住家進行誘騙。近日臉書「靠北金門」社團就有網友發現類似貼文，所幸經警方追查，疑為舊手法翻新，但仍可能隨時再現。

金門縣警局局長黃壬聰呼籲，不明來源的QR Code不要掃，來路不明的連結不要點，要求填寫個資的活動務必查證真偽。若曾輸入個資、點擊可疑連結或進行轉帳，應立即撥打165反詐騙專線或向警方報案，以降低損失。

警方也提醒，防詐需時時警覺，民眾可每天關注「165防騙宣導」Line官方帳號或「打詐儀表板」掌握最新詐騙手法，在進行網路轉帳、臨櫃匯款或填寫個資前務必三思查證，守護自身權益。

