詐團看準「普發一萬元」政策發送詐騙訊息 刑事局提醒民眾勿點擊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局今天再次提醒，不法分子冒用中央存保公司名義，製作假網站和發送關於「全民普發一萬元」詐騙訊息，誘導民眾提供個人敏感資料，意圖行騙。警方發現，部分詐團以假檢警手法詐騙時，以「普發一萬元」當話術，目前還沒有出現民眾因為點擊「普發一萬元」的手機簡訊，導致釣魚被騙的案例。

刑事局發現，目前有少數案例，例如詐團自稱郵局人員，利用「普發一萬元」當話術，聲稱有人拿民眾證件要領取普發現金，懷疑是有人冒領，要將電話轉給警察機關，讓民眾掉入假檢警陷阱；不過目前尚未有民眾，因為點擊詐團普發現金釣魚簡訊，因此被騙的案例發生。

刑事局表示，目前「全民普發一萬元」法案雖已三讀通過並經總統公告，相關預算仍未經立法院審議通過，發放方式與申請管道也尚未正式公布，詐騙集團卻已盯上要領取一萬元現金的民眾。

詐騙集團以「全民普發現金一萬元」為誘餌，發送偽造的網站連結與簡訊，聲稱民眾需填寫個人資料以符合領取資格。這些網站外觀與中央存保公司網站極為相似，誘使不知情的民眾提供信用卡號、銀行帳戶、身分證號、密碼等敏感資訊。詐騙集團利用這些資料進行金融詐騙，對民眾的財務安全構成重大威脅。

刑事局表示，中央存保公司不會透過網站、簡訊或電話，要求民眾提供任何個人資料，任何要求民眾提供身分證號、銀行帳戶、密碼等資料的訊息，都應視為可疑詐騙訊息。

民眾若收到類似訊息，應立即提高警覺，首先，不要點擊可疑連結，收到來源不明的簡訊或電郵，要求提供個人資料連結，不要點擊。其次要求證官方資訊，政府機構及公共服務單位，不會要求民眾透過網路或簡訊提交敏感資訊，請透過官方網站、官方電話或165專線查證訊息真偽。

民眾若發現自己成為詐騙受害者，或收到可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線，直接向當地警方報案。

刑事局提醒，普發現金簡訊是詐團假簡訊，民眾不要輕易相信點擊。記者廖炳棋／翻攝
刑事局提醒，普發現金簡訊是詐團假簡訊，民眾不要輕易相信點擊。記者廖炳棋／翻攝

