影／憂心孩子等不到媽媽回家 淡水警逮單親車手暖心援助
新北市淡水警方日前逮捕詐騙車手，意外得知她是失業單親媽媽，為了育兒打工誤入歧途，台中家裡還有1個國小兒子當天將等不到媽媽回家，承辦員警頓起惻隱之心。相隔多日才被同事發現，他自掏腰包匯款讓孩子吃飯不致於挨餓。
此案因65歲婦人受騙投資虛擬貨幣，分5次面交210萬元給詐騙集團，想贖回獲利卻被要求再付110萬元手續費才驚覺上當報案。7月30日晚間7時許，被害人配合佯裝面交現金，協助警方在淡水區北新路逮捕48歲取款車手陳女。
夜間停止警詢，陳女被拘留在水碓派出所，私下聊天感嘆訴說遭遇，原本她在台中經營護膚店，疫情期間衝擊生意，撐到今年結束營業，頓時失去收入，為了獨力扶養就讀國小5年級的兒子，她急於找工作誤信網路上「簡單領錢、當面收款」廣告話術，以為當天從台中北上替詐騙集團收到錢即可返家，未料執行第一單就被逮捕。
承辦警員蘇子軒自己也有2個小孩，聽完陳女訴苦，心疼她年幼兒子當晚獨自在家無人陪伴，很可能沒吃晚餐等不到媽媽回家，便主動協助聯絡陳女的成年姪女前往照應，還自掏腰包匯款1600元給孩子應急用餐。
淡水警分局近日才得知警員蘇子軒的暖心善行，提醒民眾留意不明投資邀約，勿輕信網路陌生人的「高報酬」、「低風險」說詞，同時呼籲打工求職，切勿貪圖來路不明高薪，均可能誤入詐騙集團陷阱。陳女隔天7月31日依詐欺罪嫌及違反洗錢防制法移送士林地檢署，檢察官訊後無保請回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言