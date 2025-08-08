影／憂心孩子等不到媽媽回家 淡水警逮單親車手暖心援助

新北市淡水警方日前逮捕詐騙車手，意外得知她是失業單親媽媽，為了育兒打工誤入歧途，台中家裡還有1個國小兒子當天將等不到媽媽回家，承辦員警頓起惻隱之心。相隔多日才被同事發現，他自掏腰包匯款讓孩子吃飯不致於挨餓。

此案因65歲婦人受騙投資虛擬貨幣，分5次面交210萬元給詐騙集團，想贖回獲利卻被要求再付110萬元手續費才驚覺上當報案。7月30日晚間7時許，被害人配合佯裝面交現金，協助警方在淡水區北新路逮捕48歲取款車手陳女。

夜間停止警詢，陳女被拘留在水碓派出所，私下聊天感嘆訴說遭遇，原本她在台中經營護膚店，疫情期間衝擊生意，撐到今年結束營業，頓時失去收入，為了獨力扶養就讀國小5年級的兒子，她急於找工作誤信網路上「簡單領錢、當面收款」廣告話術，以為當天從台中北上替詐騙集團收到錢即可返家，未料執行第一單就被逮捕。

承辦警員蘇子軒自己也有2個小孩，聽完陳女訴苦，心疼她年幼兒子當晚獨自在家無人陪伴，很可能沒吃晚餐等不到媽媽回家，便主動協助聯絡陳女的成年姪女前往照應，還自掏腰包匯款1600元給孩子應急用餐。