台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

一早致電祝沈玉琳「父親節快樂」！潘若迪現身洩他最近病況

假警來電恐嚇詐財 台南女直呼：還好到派出所求證險上當

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

51歲呂姓女子昨天接獲自稱「165張警員」的陌生來電，對方謊稱其名下門號涉大量發送詐騙簡訊，已涉及刑案，甚至轉接「台北市刑大偵查佐」，恐嚇她若不配合處理，檢察官將核發拘票，要求她立即匯款3萬元，匯款途間越想越不對，就近至市警三分局安中派出所求證，保住3萬元。

安中派出所值班警員吳冠瑩、李偉維聽聞呂女提及與對方通話過程，立即辨識出典型假冒公務員話術，耐心向她說明詐騙手法，成功攔阻匯款。

經了解，呂女一時慌張，信以為真，依對方指示準備前往ATM匯款，途中驚覺有異，就近至安中派出所求證。她直呼還好到派出所向員警求證，險些上當受騙。

市警三分局呼籲，165專線是打去不是打來，檢警也不會透過電話要求匯款或操作ATM。民眾遇到可疑來電務必冷靜查證，如有疑問，請立即撥打110或165反詐騙專線。同時提醒識詐三要訣：冷靜、查證、不匯款。

呂女一時慌張，信以為真，依對方指示準備前往ATM匯款，途中驚覺有異，就近至台南市警三分局安中派出所求證，才沒上當受騙。圖／讀者提供
呂女一時慌張，信以為真，依對方指示準備前往ATM匯款，途中驚覺有異，就近至台南市警三分局安中派出所求證，才沒上當受騙。圖／讀者提供

詐騙 公務員

