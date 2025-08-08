桃園2男應詐團要求錄飛安恐嚇影片外流 桃檢起訴

桃園廖姓、黃姓男子，被詐騙集團要求錄製不滿國家施政、揚言在機場放炸彈的恐嚇影片，2人因為拒絕工作要求、影片被流出，桃園地檢署今天偵結、起訴，建請從重量刑。

桃園地檢署今天表示，22歲廖姓男子、25歲黃姓男子因財務狀況不佳，今年7月間先後透過網際網路應徵高薪非法工作或擔任詐騙集團車手時，被要求錄製含有抱怨政府、揚言以爆裂物炸毀機場的恐嚇公眾影片，日後若有不從或「黑吃黑」，集團就會把影片散布出去。

桃檢表示，影片內容包括「對臺灣政府感到可悲」、「會在臺灣所有機場安裝炸彈」、「五星萬歲」等語；廖、黃2人為獲取高額不法報酬，明知該影片有散布於公眾的可能，仍依指示各自錄製影片。

桃檢表示，由於廖、黃2人拒絕工作要求，犯罪集團成員上傳影片至通訊軟體群組，航空警察局刑事警察大隊獲報後報請檢方偵辦，檢方先後拘提2人到案，並向法院聲請羈押廖男獲准，黃男則以新台幣10萬元具保。

案經檢察官偵查終結，今天依涉嫌違反民用航空法之散布危害飛航安全之不實訊息，以及刑法之恐嚇公眾等罪嫌而提起公訴、移審。

桃檢表示，犯罪集團利用招募詐騙車手散布不實訊息，意圖危害國內飛安、破壞團結和國家認同之認知作戰；審酌被2人所為危害機場、車站等場所安全維護，導致民眾對於該等場所安全之質疑及不信任，影響甚鉅，建請從重量刑以儆效尤。