快訊

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

一早致電祝沈玉琳「父親節快樂」！潘若迪現身洩他最近病況

桃園2男應詐團要求錄飛安恐嚇影片外流 桃檢起訴

中央社／ 桃園8日電

桃園廖姓、黃姓男子，被詐騙集團要求錄製不滿國家施政、揚言在機場炸彈恐嚇影片，2人因為拒絕工作要求、影片被流出，桃園地檢署今天偵結、起訴，建請從重量刑。

桃園地檢署今天表示，22歲廖姓男子、25歲黃姓男子因財務狀況不佳，今年7月間先後透過網際網路應徵高薪非法工作或擔任詐騙集團車手時，被要求錄製含有抱怨政府、揚言以爆裂物炸毀機場的恐嚇公眾影片，日後若有不從或「黑吃黑」，集團就會把影片散布出去。

桃檢表示，影片內容包括「對臺灣政府感到可悲」、「會在臺灣所有機場安裝炸彈」、「五星萬歲」等語；廖、黃2人為獲取高額不法報酬，明知該影片有散布於公眾的可能，仍依指示各自錄製影片。

桃檢表示，由於廖、黃2人拒絕工作要求，犯罪集團成員上傳影片至通訊軟體群組，航空警察局刑事警察大隊獲報後報請檢方偵辦，檢方先後拘提2人到案，並向法院聲請羈押廖男獲准，黃男則以新台幣10萬元具保。

案經檢察官偵查終結，今天依涉嫌違反民用航空法之散布危害飛航安全之不實訊息，以及刑法之恐嚇公眾等罪嫌而提起公訴、移審。

桃檢表示，犯罪集團利用招募詐騙車手散布不實訊息，意圖危害國內飛安、破壞團結和國家認同之認知作戰；審酌被2人所為危害機場、車站等場所安全維護，導致民眾對於該等場所安全之質疑及不信任，影響甚鉅，建請從重量刑以儆效尤。

影片 機場 恐嚇 炸彈 詐騙集團 桃園地檢署

延伸閱讀

西寧機場 新航站啟用

年產700個詐團假投資網站詐騙億元 台美合作查獲工程師集團

徐巧芯叫我認罪的！ 涉詐姊夫杜秉澄押解時突對媒體怒吼

詐騙逾8000萬元 預警中心察覺異樣新北檢起訴詐團23人

相關新聞

假警來電恐嚇詐財 台南女直呼：還好到派出所求證險上當

51歲呂姓女子昨天接獲自稱「165張警員」的陌生來電，對方謊稱其名下門號涉大量發送詐騙簡訊，已涉及刑案，甚至轉接「台北市...

神改編「福利熊」爆紅！綾小路Louis攜手蘆竹警 新作品強化反詐觀念

為響應暑期青春專案、強化青少年反詐意識，桃園市蘆竹警分局與創意音樂才子網紅綾小路Louis進行公益合作，推出融合饒舌與生活案例的反詐短影片，以創新方式向年輕族群宣導識詐觀念。 桃園市蘆竹警分局與創意

影／台中年輕女連續到超商猛買2萬商品卡 喜見網友卻又是詐騙

國內詐騙猖獗，警政署統計今年7月全台假交友詐騙2124件，被害金額超過15億元，儘管政府大力宣導仍不時有民眾上當，台中劉...

詐團也缺人 吸外籍車手 竹市半年逮31人

詐騙集團疑人力、人頭帳戶短缺，歪腦筋動到外國人頭上，新竹市警方今年上半年查獲31名外國人車手，去年同期僅4人，暴增6倍多...

工程師集團與詐團合作 專設假投資網站騙逾億

刑事局追查詐騙假網站，發現吳、黃兩名男子為首的詐騙網站工程師集團涉與詐團合作，向美國網域公司購買網域名稱，去年就製作超過...

幽靈包裹詐騙財損高達14.5億 交通部祭「防制手段」降受騙風險

網路購物詐騙和「幽靈包裹」情況猖獗，去年民眾財損高達14.5億元，網購詐騙也在警政署打詐儀表板統計中，列為受理件數第一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。