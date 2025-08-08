影／台中年輕女連續到超商猛買2萬商品卡 喜見網友卻又是詐騙

國內詐騙猖獗，警政署統計今年7月全台假交友詐騙2124件，被害金額超過15億元，儘管政府大力宣導仍不時有民眾上當，台中劉姓女子使用交友軟體同樣遇上詐騙，依對方要求沿途找超商買了2萬多元App Store商品卡，警方獲報耐心解釋詐騙手法，並直言「這都是騙妳的！」

台中第三分局指出，健康派出所巡佐林紀韶、警員朱國彰獲報，有1名女子在南區美村南路沿途進入多家超商，連續要購買大量App Store的商品卡，懷疑可能遇上詐騙。

警方趕到場時，見劉姓女子（27歲）手上拿著一整疊商品卡準備要結帳，警方上前立即阻止她，並詢問購買的目的，經了解她是在交友軟體上認識1名自稱「阿樂」男子，彼此聊天2周對方就約見面，還要求互加IG、LINE。

當天劉女準備要赴約時，對方卻要求先購買App Store商品卡作為見面的保證金，還聲稱這筆錢之後會全數歸還。

警方一看劉女的對話紀錄，直言「這就是詐騙啊！」並解釋最近有很多網友要求買點數結果是詐騙，對方會用家裡需要幫助等理由，甚至是恐嚇方式行騙， 且很少人會一次性購入這麼多點數，因此才到場了解看看。