快訊

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

一早致電祝沈玉琳「父親節快樂」！潘若迪現身洩他最近病況

神改編「福利熊」爆紅！綾小路Louis攜手蘆竹警 新作品強化反詐觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

為響應暑期青春專案、強化青少年反詐意識，桃園市蘆竹警分局與創意音樂才子網紅綾小路Louis進行公益合作，推出融合饒舌與生活案例的反詐短影片，以創新方式向年輕族群宣導識詐觀念。

S 299294748 scaled
桃園市蘆竹警分局與創意音樂才子網紅綾小路Louis進行公益合作，圖：警方提供

蘆竹分局介紹，綾小路Louis為創意澄金Artistar公司旗下藝人，畢業於台灣藝術大學音樂研究所，精通多項樂器和詞曲創作與演唱，近期改編全聯福利熊歌曲爆紅，深受年輕族群喜愛。此次特別為反詐騙議題打造饒舌歌，以輕快節奏搭配詐騙實例，讓警政宣導更具趣味與共鳴。

666693
綾小路Louis特別為反詐騙議題打造饒舌歌，以輕快節奏搭配詐騙實例，讓警政宣導更具趣味與共鳴。圖：警方提供

影片由創意澄金Artistar團隊與蘆竹分局協力製作，採短影片形式在IG、臉書及Youtube等平台播出。蘆竹分局分局長楊贊鈞表示，隨著假投資、假交友及假檢警等詐騙手法年年變化，警方希望透過網紅影響力，讓「一眼識詐、不再中招」的觀念深入校園與社群。

此次跨界合作為警政宣導注入新活力，也展現公私協力的防詐新模式，蘆竹分局強調，將持續透過創意內容，與民間力量攜手打詐，守護青少年暑期安全及民眾財產安全。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】神改編「福利熊」爆紅！綾小路Louis攜手蘆竹警 新作品強化反詐觀念

延伸閱讀：

  1. 清明將至墓地火警頻傳 消防署籲遵守防火五不一要
  2. 牛煦庭邀領銜人辯論 籲讓桃園第一選區成為民主典範

詐騙 桃園

延伸閱讀

來台讀書遭退學！蘆竹ATM提領次數暴增 警逮2越籍車手

「茉陷溫柔局」…曾被騙2062萬 蘇小夥開反詐咖啡館渡人

2越籍男來台遭退學改當車手 遭蘆竹警查獲

蘆竹社區治安會議登場 貼近民眾強化反詐意識

相關新聞

假警來電恐嚇詐財 台南女直呼：還好到派出所求證險上當

51歲呂姓女子昨天接獲自稱「165張警員」的陌生來電，對方謊稱其名下門號涉大量發送詐騙簡訊，已涉及刑案，甚至轉接「台北市...

神改編「福利熊」爆紅！綾小路Louis攜手蘆竹警 新作品強化反詐觀念

為響應暑期青春專案、強化青少年反詐意識，桃園市蘆竹警分局與創意音樂才子網紅綾小路Louis進行公益合作，推出融合饒舌與生活案例的反詐短影片，以創新方式向年輕族群宣導識詐觀念。 桃園市蘆竹警分局與創意

影／台中年輕女連續到超商猛買2萬商品卡 喜見網友卻又是詐騙

國內詐騙猖獗，警政署統計今年7月全台假交友詐騙2124件，被害金額超過15億元，儘管政府大力宣導仍不時有民眾上當，台中劉...

詐團也缺人 吸外籍車手 竹市半年逮31人

詐騙集團疑人力、人頭帳戶短缺，歪腦筋動到外國人頭上，新竹市警方今年上半年查獲31名外國人車手，去年同期僅4人，暴增6倍多...

工程師集團與詐團合作 專設假投資網站騙逾億

刑事局追查詐騙假網站，發現吳、黃兩名男子為首的詐騙網站工程師集團涉與詐團合作，向美國網域公司購買網域名稱，去年就製作超過...

幽靈包裹詐騙財損高達14.5億 交通部祭「防制手段」降受騙風險

網路購物詐騙和「幽靈包裹」情況猖獗，去年民眾財損高達14.5億元，網購詐騙也在警政署打詐儀表板統計中，列為受理件數第一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。