神改編「福利熊」爆紅！綾小路Louis攜手蘆竹警 新作品強化反詐觀念

為響應暑期青春專案、強化青少年反詐意識，桃園市蘆竹警分局與創意音樂才子網紅綾小路Louis進行公益合作，推出融合饒舌與生活案例的反詐短影片，以創新方式向年輕族群宣導識詐觀念。

蘆竹分局介紹，綾小路Louis為創意澄金Artistar公司旗下藝人，畢業於台灣藝術大學音樂研究所，精通多項樂器和詞曲創作與演唱，近期改編全聯福利熊歌曲爆紅，深受年輕族群喜愛。此次特別為反詐騙議題打造饒舌歌，以輕快節奏搭配詐騙實例，讓警政宣導更具趣味與共鳴。

影片由創意澄金Artistar團隊與蘆竹分局協力製作，採短影片形式在IG、臉書及Youtube等平台播出。蘆竹分局分局長楊贊鈞表示，隨著假投資、假交友及假檢警等詐騙手法年年變化，警方希望透過網紅影響力，讓「一眼識詐、不再中招」的觀念深入校園與社群。

此次跨界合作為警政宣導注入新活力，也展現公私協力的防詐新模式，蘆竹分局強調，將持續透過創意內容，與民間力量攜手打詐，守護青少年暑期安全及民眾財產安全。

