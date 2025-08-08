工程師集團與詐團合作 專設假投資網站騙逾億

刑事局查獲幫詐團設置假投資網站的科技公司，逮捕幕後金主、科技公司負責人、工程師等9人。記者廖炳棋／翻攝 刑事局追查詐騙假網站，發現吳、黃兩名男子為首的詐騙網站工程師集團涉與詐團合作，向美國網域公司購買網域名稱，去年就製作超過700個詐騙網站，導致約300名台灣民眾受騙，受害金額估計超過1億元；警方陸續逮捕吳、黃等9人，其中6人遭法院裁定羈押。

為釐清向美國網域公司購買網域名稱嫌犯身分，刑事局國際科請求美國國土安全調查署（HSI）協助調查，經美方協助取得註冊資料與IP登入紀錄，結合虛擬貨幣幣流分析，查出設址台灣的科技公司、創意有限公司涉案，為詐騙集團提供技術支援。

警方表示，設立科技公司的46歲黃姓男子原是程式工程師，製作遊戲起家，但入不敷出，又製作麻將手遊仍失敗，結識45歲科技公司梁姓系統商後，與詐騙集團接觸，配合製作詐團誘騙用的假網站。

51歲吳姓金主提供數百萬元資金，讓黃男在內湖成立科技公司並擔任負責人，由梁姓系統商負責承接柬埔寨及國內詐騙機房的網站製作需求。張姓、鍾姓、陳姓、林姓等網路工程師依指示，分工開發大量詐騙假投資網站。

經查科技公司製作假投資網站3年多，製作一個假網站販售10萬元，每月維修費用也10萬元，估計不法營收高達上億元，為避免金流引人注意，公司、薪水金流往來都使用虛擬貨幣支付。

刑事局去年4月偵破新北市土城區一處社區大樓機房據點，機房以假投資平台「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等網站誘騙民眾投資；警方追查發現網域名稱來自美國，因此請求美方協助，最後追查到科技公司涉案。

警方今年1月、4月、5月陸續執行三波搜索，查緝吳姓金主、黃姓科技公司負責人、梁姓系統商及張姓、鍾姓工程師、徐姓公司會計等人，查扣現金118萬元、比特幣2.16顆(約743萬元)、泰達幣33525顆(約100萬5750元)等，依詐欺、組織等罪嫌送辦，吳姓金主、梁姓系統商、3名工程師共5人遭檢方聲押禁見獲准。黃男去年就因詐騙案被台中地檢署起訴，目前仍羈押中。