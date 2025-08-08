詐團也缺人 吸外籍車手 竹市半年逮31人

新竹市警察局長許頌嘉昨天公布上半年打詐成效，分析外籍人士當車手暴增。圖／新竹市警局提供 詐騙集團疑人力、人頭帳戶短缺，歪腦筋動到外國人頭上，新竹市警方今年上半年查獲31名外國人車手，去年同期僅4人，暴增6倍多，苗栗縣警方今年1到5月也查獲60多件離台移工人頭帳戶，警方呼籲相關單位正視加強宣導，防制外國人淪為詐團「幫凶」。

新竹市警方昨天公布今年上半年打擊詐欺犯罪成果，平均每月受理超過370件，累計財損2億4600萬元，最常見手法依序假投資、網路購物詐騙及假買家騙賣家詐騙，共查獲54件267人次，查扣不法利得逾1400萬元，另，金融機構等合作機制，共攔阻109件、1億1700萬餘元。

警方發現詐團疑因人力短缺，轉而吸收外籍人士擔任車手，半年內查獲31人，去年同期僅4人，暴增675%，其中一名馬來西亞籍男子越洋報案，表示與友人遭黃姓男子以旅遊名義誘騙來台，實際上卻從事提領詐款等非法行為，該男子發現異常後返回馬來西亞，主動提供黃男的GPS定位資訊，警方循線查出超過70人受害，被騙逾300萬元，持續擴大偵辦中。

此外，苗栗警方統計今年1至5月詐團人頭帳戶382件，外籍帳戶占16.80%，其中，查獲60多名移工販賣帳戶，詐團收購離台移工帳戶，供詐騙人頭帳戶，一個帳戶甚至喊到3萬元，縣府與縣警局因此合作，推動「結帳還鄉」行動專案，由仲介協助將約滿移工銀行帳戶結清，防範帳戶遭不當利用。