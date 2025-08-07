幽靈包裹詐騙財損高達14.5億 交通部祭「防制手段」降受騙風險

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

網路購物詐騙和「幽靈包裹」情況猖獗，去年民眾財損高達14.5億元，網購詐騙也在警政署打詐儀表板統計中，列為受理件數第一名，雖政府祭阻詐機制，但審計部報告指出，爭議跨境包裹未建立高風險寄件人追蹤查察機制、物流快遞業者對爭議包裹退款機制有欠完備，導致無法有效打詐，目前僅5家貨運業者有爭議包裹退款機制，但仍有高達30家無公開退款資訊。

根據警政署統計，去年假網拍詐騙案高達1萬7010件，雖破獲7715件，但破獲率僅45.36％，造成民眾財損高達14億4975萬元，另假郵件（包裹）招領詐騙370件，損失金額達511萬元。

根據審計部最新決算報告，上述詐騙案件蒐證困難，且多屬跨境運作，即使民眾透過165專線或警方報案，也因證據不足或尚未造成財損，常遭檢警以「不構成刑事案件」為由無法立案偵查。實務上多只能建議民眾自行退貨退款，難以真正阻斷詐騙包裹流通。

報告指出，由於目前多數詐騙以「一頁式購物網站」或「貨到付款」方式誘騙消費者，但因政府尚未建立高風險寄件人追蹤與查察機制，僅依賴民眾自行辨識可疑包裹、拒收退貨，無法有效遏止詐騙重複發生，部分「幽靈包裹」甚至仍氾濫於貨運物流體系。

審計部調查發現，目前僅有5家貨運業者針對爭議包裹有建立退款機制，但仍有30家雖提供代收貨款服務，卻未公開相關資訊，消費者權益難以保障；另外，有20家營運範圍涵蓋物流、快遞或貨物承攬的非轄管業者，也未被納入政府現行政策輔導對象，此舉不利於保障民眾退貨權益。

審計部強調，政府應積極督導所有業者建立公開透明的退貨退款制度，並將其納入主管機關的考核指標，以提升整體防詐成效。

交通部表示，已要求公路局持續督促轄管貨運業者，針對經常出現退貨爭議的託運人，研議提高退貨手續費或停止託運機制，以降低民眾受騙風險。

公路局回應，轄管的貨運業者目前有新竹物流、統一速達、台灣宅配通、台灣順豐、嘉里大榮5家業者有辦理境外包裹代收貨款服務，已督導要求業者建立境外爭議包裹退貨退款機制，民眾遇境外包裹代收貨款爭議詐騙案件時，於收受包裹後7天內向貨運業者反映，可無條件辦理退貨退款。

針對研議針對經常性遭退貨爭議包裹的託運人，建立停止託運或提高退貨手續費等機制，公路局表示，因涉及運送方與託運方雙方約定契約，將蒐集各貨運業者意見，據以研議建立相關機制，提升防堵成效。

網路購物詐騙和「幽靈包裹」情況猖獗，去年民眾財損高達14.5億元。有新北市女子收到詐騙集團「幽靈包裹」 ，打開竟是情趣潤滑液。記者廖炳棋/翻攝
網路購物詐騙和「幽靈包裹」情況猖獗，去年民眾財損高達14.5億元。有新北市女子收到詐騙集團「幽靈包裹」 ，打開竟是情趣潤滑液。記者廖炳棋/翻攝

