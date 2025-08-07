年產700個詐團假投資網站詐騙億元 台美合作查獲工程師集團

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局追查詐騙集團設置的假網站， 發現以吳、黃兩名男子為首的詐騙網站工程師集團，與詐團合作後，向美國網域公司購買網域名稱，光去年就製作超過700個詐騙網站，導致約300名台灣民眾受騙，受害金額估計超過1億元。刑事局循線在今年陸續逮捕吳、黃等9人，其中6人遭法院裁定羈押。

為釐清向美國網域公司購買網域名稱的嫌犯身分，刑事局國際科請求美國國土安全調查署（HSI）協助調查，經美方協助取得註冊資料與IP登入紀錄，並結合虛擬貨幣幣流分析後，查出設址台灣的科技公司、創意有限公司涉案，並為詐騙集團提供技術支援。

警方表示，設立科技公司的46歲黃姓男子原本是程式工程師，原本是製作遊戲起家，但入不敷出，又製作麻將手遊仍失敗，結識45歲科技公司梁姓系統商後，與詐騙集團接觸，最後為暴利鋌而走險，製作詐團誘騙用的假網站。

51歲吳姓金主提供數百萬元資金，讓黃姓男子在內湖成立科技公司並擔任負責人，由梁姓系統商負責承接柬埔寨及國內詐騙機房的網站製作需求。張姓、鍾姓、陳姓、林姓等網路工程師依指示，分工開發大量詐騙假投資網站。

科技公司製作假投資網站已有3年多時間，製作一個假網站販售10萬元，每個月維修費用也開價10萬元，科技公司涉案時間算下來，不法營收高達上億元，為避免金流引人注意，公司、薪水的金流往來都使用虛擬貨幣支付。

刑事局在去年4月間，偵破新北市土城區一處社區大樓機房據點，機房以假投資平台「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等網站，誘騙民眾投資，警方追查網站來源，發現網域名稱來自美國，因此請求美方協助，最後追查到科技公司涉案。

警方今年1月、4月、5月陸續執行三波搜索行動，查緝吳姓金主、黃姓科技公司負責人、梁姓系統商梁及張姓、鍾姓工程師、徐姓公司會計等人到案，查扣現金118萬元、比特幣2.16顆(約743萬元)、泰達幣33525顆(約100萬5750元)等不法所得，依詐欺、組織等罪嫌送辦，其中吳姓金主、梁姓系統商、張、鍾等3名工程師張，共5人遭新北地院裁定羈押禁見。

黃姓負責人則因去年警方查緝一起詐騙案件時，被發現被害人金錢流入黃嫌虛擬貨幣錢包，因此早被羈押。

警方逮捕梁姓系統商（左一）、吳姓金主（左三）等人。記者廖炳棋／翻攝
圖左至右：美國國土安全調查局（HSI）組長Brian Sherota、刑事局國際刑警科科長李昆達、新北市永和分局偵查隊偵查佐蘇琨展。記者廖炳棋／翻攝
刑事局查獲幫詐團設置假投資網站的科技公司，逮捕幕後金主、科技公司負責人、工程師等9人，圖為假網站文案。記者廖炳棋／翻攝
刑事局查獲幫詐團設置假投資網站的科技公司，逮捕幕後金主、科技公司負責人、工程師等9人。記者廖炳棋／翻攝
