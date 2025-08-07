詐騙逾8000萬元 預警中心察覺異樣新北檢起訴詐團23人

林姓、蔣姓、吳姓、黃姓、黃姓、張姓男子共組網路投資詐騙集團，透過臉書等社群平台投資廣告，吸引台灣民眾加入LINE投資群組，營造簡單獲利的假象，輔以小額出金取信於人，誘騙近40位民眾投資逾8000萬元。新北地檢署依違反組織犯罪、偽造文書、加重詐欺及洗錢等罪，起訴林男等共23人。

新北檢打詐預警中心發覺此案後，由新北檢打擊民生犯罪專組主任檢察官劉文瀚，指揮新北市、台北市、彰化縣刑警大隊共同偵辦，該投資詐團分工完整，從控房、車手、監控、收水到送水、出金一應具全。檢察官對首腦林男等5人，各求處15年到1年6月不等的重刑。

起訴指出，林男等人與境外共犯共組網路詐騙集團，先透過臉書等平台吸引被害人加入LINE投資群組，再製造大量人頭帳號，在LINE群組中操作大量會員獲利的假象，期間輔以小額出金取信被害人，誘使被害人交付更多款項。