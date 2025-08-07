來台讀書遭退學！蘆竹ATM提領次數暴增 警逮2越籍車手

桃園市蘆竹區警方近日發現轄內ATM遭車手提領次數驟升，組成專案小組鍥而不捨調查，短期內調閱上百支監視器，鎖定2名越南籍人士。專案小組旋即展開佈線埋伏，近日在桃園市龜山區南上路一帶，當場查獲擔任車手提領工作的24歲氾姓與黎姓越南籍男子。

蘆竹警方調查，氾姓與黎姓男子以學生身分來台，但早已遭學校退學，2人在桃園市蘆竹區內擔任提款車手，提領多次。警方前日下午1時許循線至兩人藏匿處附近埋伏，當場查扣作案用手機、金融卡及存摺等證物，並查獲新台幣1萬5千多元贓款，全案訊後依違反洗錢防制法及詐欺罪等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。