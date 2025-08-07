快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

來台讀書遭退學！蘆竹ATM提領次數暴增 警逮2越籍車手

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區警方近日發現轄內ATM遭車手提領次數驟升，組成專案小組鍥而不捨調查，短期內調閱上百支監視器，鎖定2名越南籍人士。專案小組旋即展開佈線埋伏，近日在桃園市龜山區南上路一帶，當場查獲擔任車手提領工作的24歲氾姓與黎姓越南籍男子。

蘆竹警方調查，氾姓與黎姓男子以學生身分來台，但早已遭學校退學，2人在桃園市蘆竹區內擔任提款車手，提領多次。警方前日下午1時許循線至兩人藏匿處附近埋伏，當場查扣作案用手機、金融卡及存摺等證物，並查獲新台幣1萬5千多元贓款，全案訊後依違反洗錢防制法及詐欺罪等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

蘆竹分局分局長楊贊鈞表示，為打擊詐欺犯罪，民眾只要發現可疑車手、立即通報警方，就有機會獲得1萬元的檢舉獎金；強調警方將持續向上溯源，瓦解詐欺集團，淨化社會治安，也呼籲民眾若接獲可疑電話或訊息，務必保持冷靜，謹記「一聽、二掛、三查證」的原則，切勿輕信詐騙話術。

桃園市蘆竹區警方近日發現轄內ATM遭車手提領次數驟升，組成專案小組鍥而不捨調查，鎖定2名越南籍人士，近日在龜山區南上路查獲擔任車手提領工作的24歲氾姓與黎姓越南籍男子。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區警方近日發現轄內ATM遭車手提領次數驟升，組成專案小組鍥而不捨調查，鎖定2名越南籍人士，近日在龜山區南上路查獲擔任車手提領工作的24歲氾姓與黎姓越南籍男子。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區警方近日發現轄內ATM遭車手提領次數驟升，組成專案小組鍥而不捨調查，鎖定2名越南籍人士，近日在龜山區南上路查獲擔任車手提領工作的24歲氾姓與黎姓越南籍男子。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區警方近日發現轄內ATM遭車手提領次數驟升，組成專案小組鍥而不捨調查，鎖定2名越南籍人士，近日在龜山區南上路查獲擔任車手提領工作的24歲氾姓與黎姓越南籍男子。記者周嘉茹／翻攝

詐欺 車手 越南 桃園地檢署

延伸閱讀

2越籍男來台遭退學改當車手 遭蘆竹警查獲

桃園市健康管理計畫好禮獎不完 最大獎抽百萬汽車

7旬婦去洗腎卻迷路 蘆竹警及時伸援

元大銀行無卡提款跨機構開通 全台統一超商ATM可申辦

相關新聞

詐騙逾8000萬元 預警中心察覺異樣新北檢起訴詐團23人

林姓、蔣姓、吳姓、黃姓、黃姓、張姓男子共組網路投資詐騙集團，透過臉書等社群平台投資廣告，吸引台灣民眾加入LINE投資群組...

來台讀書遭退學！蘆竹ATM提領次數暴增 警逮2越籍車手

桃園市蘆竹區警方近日發現轄內ATM遭車手提領次數驟升，組成專案小組鍥而不捨調查，短期內調閱上百支監視器，鎖定2名越南籍人...

桃園女公務員陷網戀投資詐騙慘賠2千萬 主管嘆：早提醒過她

桃園市政府一名女性公務員從今（114）年農曆年後陷入網路投資詐騙陷阱，到銀行貸款時被機警的行員識破，所屬局處同時接到銀行及警方通知，主管多次勸說，也相當注意這公務員上班情形，原本以為就此打住，沒想到她仍被詐騙集團帶到當鋪借貸，抵押名下兩棟房子，損失了2000多萬才醒悟，到警局報案。

竹市警公布上半年打詐成果 詐團人力短缺…外籍車手遽增

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，躍居收案量最大的罪名。新竹市警方今公布114年上半年打擊詐欺犯罪成果，警方發...

「絕對投資」詐1.7億！7被告全羈押 檢調扣余文樂同款勞力士

絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司負責人邱志豪，涉擅自發行有價證券，主打年利率高達25％至42％的特別股權協議...

2詐騙被害人同時領錢稱裝潢費、結婚聘金 警急赴銀行攔阻百萬

假投資詐騙氾濫，台北市內湖警分局轄區曾發生兩名被害人，同時到玉山銀行內湖分行臨櫃提款，分稱支付結婚聘金、裝潢費用，警方前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。