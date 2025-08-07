快訊

網路詐騙示意圖。圖／AI生成
桃園市政府一名女性公務員從今（114）年農曆年後陷入網路投資詐騙陷阱，到銀行貸款時被機警的行員識破，所屬局處同時接到銀行及警方通知，主管多次勸說，也相當注意這公務員上班情形，原本以為就此打住，沒想到她仍被詐騙集團帶到當鋪借貸，抵押名下兩棟房子，損失了2000多萬才醒悟，到警局報案。

桃園市政府一名女性公務員陷入網戀投資詐騙陷阱。示意圖：AI生成

這位女公務員的主管面對記者詢問時，驚訝的表示，不是早告訴她了嗎？怎麼還會去借錢。主管進一步透露，這位同仁從今年農曆年後，上班時就經常請假，直到一天局裡接獲一家銀行經理的電話，告知這位同仁來辦貸款，講的理由有點奇怪，應該是遇到詐騙集團，隨後桃園警方也來電轉述銀行通報，請單位多注意這位同仁。

主管隨即找了這位同仁訪談，得知她是在臉書上的朋友介紹下加入一個LINE投資群組，在所謂的「理專」慫恿下已經拿給對方400多萬。主管勸她，錢要回來的可能性已不高，損失到此就好了，不要再拿錢給對方了，同仁當時在辦公室沙發上掩面痛哭。主管說，在場有多人，大家認為這同仁應該已有所覺悟不會再被騙了，而且事後這位同仁上班正常沒有異狀，沒想到她還是沒跳出來。

據了解，這名女公務員與母親、弟弟同住，疑似遭到詐騙集團理專以「網戀」方式誘拐，一步一步走入圈套中，在銀行貸不到款後，被對方帶到當鋪抵押名下兩棟房子借了2000多萬交給對方，直到對方突然消失才對外求援。

本文章來自《桃園電子報》。原文：獨家／桃園女公務員陷網戀投資詐騙慘賠2千萬 主管嘆：早提醒過她

桃園 主管 詐騙集團

