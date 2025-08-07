快訊

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

2越籍男來台遭退學改當車手 遭蘆竹警查獲

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市蘆竹警分局轄內近日ATM遭車手提領次數驟升，分局組成專案小組，調閱上百支監視器，鎖定兩名越南籍人士。專案小組旋即展開佈線埋伏，於5日下午13時許在龜山區南上路一帶，當場查獲擔任車手提領工作的24歲氾姓與黎姓男子。

665843
氾男與黎男雖曾以學生身分來台，但早已遭學校退學。兩人在桃市擔任提款車手。圖：讀者提供

蘆竹分局表示，經查，氾男與黎男雖曾以學生身分來台，但早已遭學校退學。兩人在桃市擔任提款車手，提領多次。警方循線至兩人藏匿處附近埋伏，當場查扣作案用手機、金融卡及存摺等證物，並查獲1萬5000餘元贓款。全案訊後，依違反《洗錢防制法》及《詐欺罪》等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

665844
蘆竹警方循線至氾男與黎男藏匿處附近埋伏逮人。圖：讀者提供

蘆竹分局提到，為打擊詐欺犯罪，民眾只要發現可疑車手、立即通報警方，就有機會獲得檢舉獎金。全民一起打詐，不讓詐騙集團有機可乘。獎勵金每筆1萬元。

665850 0
警方查扣作案用手機、金融卡及存摺等證物，並查獲1萬5000餘元贓款。圖：讀者提供

蘆竹分局長楊贊鈞表示，轄內所有詐欺案件，分局都將持續向上溯源，瓦解詐欺集團，淨化社會治安呼籲民眾，若接獲可疑電話或訊息，務必保持冷靜，謹記「一聽、二掛、三查證」的原則，切勿輕信詐騙話術，更不可將個人金融帳戶資料提供給他人使用，以免淪為詐騙集團的幫兇。另外內政部警政署自自今（114）年7月1日起，針對民眾提供檢舉車手線索或協助警察緝捕車手，每案經審認後將核發1萬元獎金，鼓勵全民一起打詐，不讓詐騙集團有機可乘。若有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，共同打擊詐騙犯罪，維護財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：2越籍男來台遭退學改當車手 遭蘆竹警查獲

延伸閱讀：

  1. 桃園民政局攜手八德防災教育館 舉辦替代役法紀教育暨民防訓練
  2. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒

車手 詐騙集團 桃園地檢署

延伸閱讀

竹市警公布上半年打詐成果 詐團人力短缺…外籍車手遽增

年燒逾4千萬！桃市活動中心電費連年爆表 被點名檢討

7旬婦去洗腎卻迷路 蘆竹警及時伸援

桃園豪雨「炸」路面！汙水暴衝 蘆竹馬路破大洞

相關新聞

竹市警公布上半年打詐成果 詐團人力短缺…外籍車手遽增

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，躍居收案量最大的罪名。新竹市警方今公布114年上半年打擊詐欺犯罪成果，警方發...

「絕對投資」詐1.7億！7被告全羈押 檢調扣余文樂同款勞力士

絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司負責人邱志豪，涉擅自發行有價證券，主打年利率高達25％至42％的特別股權協議...

2詐騙被害人同時領錢稱裝潢費、結婚聘金 警急赴銀行攔阻百萬

假投資詐騙氾濫，台北市內湖警分局轄區曾發生兩名被害人，同時到玉山銀行內湖分行臨櫃提款，分稱支付結婚聘金、裝潢費用，警方前...

絕對能源涉虛幣、乾淨能源吸金1.7億 全台199人被害僅數10人報案

絕對能源公司涉以投資虛擬貨幣及乾淨能源等技術非法吸金逾1億7千萬元，全台被害人高達199人，目前僅有數10人報案，台北地...

民眾小心！詐團冒名中華電信和165防詐中心 最新話術看這裡

詐團無孔不入，金融業者與警政單位都傷透腦筋，近來更傳出最新的財務詐騙話術，竟然是冒名中華電信的員工謊稱民眾個資遭歹徒盜用...

桃園地政士助假檢警詐騙多達9案 遭除名還辯稱無罪

桃園一名林姓地政士涉嫌利用身分與假檢警合作詐騙，陸續被台北、台中和桃園地檢署起訴詐欺取財等罪，也被桃園市政府列懲戒對象。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。