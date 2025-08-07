桃園市蘆竹警分局轄內近日ATM遭車手提領次數驟升，分局組成專案小組，調閱上百支監視器，鎖定兩名越南籍人士。專案小組旋即展開佈線埋伏，於5日下午13時許在龜山區南上路一帶，當場查獲擔任車手提領工作的24歲氾姓與黎姓男子。

氾男與黎男雖曾以學生身分來台，但早已遭學校退學。兩人在桃市擔任提款車手。圖：讀者提供

蘆竹分局表示，經查，氾男與黎男雖曾以學生身分來台，但早已遭學校退學。兩人在桃市擔任提款車手，提領多次。警方循線至兩人藏匿處附近埋伏，當場查扣作案用手機、金融卡及存摺等證物，並查獲1萬5000餘元贓款。全案訊後，依違反《洗錢防制法》及《詐欺罪》等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

蘆竹警方循線至氾男與黎男藏匿處附近埋伏逮人。圖：讀者提供

蘆竹分局提到，為打擊詐欺犯罪，民眾只要發現可疑車手、立即通報警方，就有機會獲得檢舉獎金。全民一起打詐，不讓詐騙集團有機可乘。獎勵金每筆1萬元。

警方查扣作案用手機、金融卡及存摺等證物，並查獲1萬5000餘元贓款。圖：讀者提供

蘆竹分局長楊贊鈞表示，轄內所有詐欺案件，分局都將持續向上溯源，瓦解詐欺集團，淨化社會治安呼籲民眾，若接獲可疑電話或訊息，務必保持冷靜，謹記「一聽、二掛、三查證」的原則，切勿輕信詐騙話術，更不可將個人金融帳戶資料提供給他人使用，以免淪為詐騙集團的幫兇。另外內政部警政署自自今（114）年7月1日起，針對民眾提供檢舉車手線索或協助警察緝捕車手，每案經審認後將核發1萬元獎金，鼓勵全民一起打詐，不讓詐騙集團有機可乘。若有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，共同打擊詐騙犯罪，維護財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：2越籍男來台遭退學改當車手 遭蘆竹警查獲