竹市警公布上半年打詐成果 詐團人力短缺…外籍車手遽增

台灣詐騙猖獗，詐騙案已超過毒品和公共危險罪，躍居收案量最大的罪名。新竹市警方今公布114年上半年打擊詐欺犯罪成果，警方發現，近期詐騙集團因人力短缺，轉而吸收外籍人士擔任提款車手。今年上半年，竹市警方旋即查獲31名涉案外籍人士，較去年同期增加27人，增幅高達675%。

市警局統計，半年內共查獲詐欺集團54件267人次，其中假投資詐欺車手團43件256人、網購詐騙6件6人及詐欺機房5件5人，查扣不法利得逾1400萬餘元。

為防範民眾財產損失，市警局與轄內金融機構建構緊密的通報合作機制，成功攔阻109件詐騙案，為市民守住1億1700萬餘元資產。

根據「警政署165打詐儀表板」統計，114年上半年新竹市「每十萬人詐欺受理數及財損數」雖居全國之冠，但詐欺案件的受理數與財損金額，在全國占比相對較低，受理件數約占全國總量2.45%，財損金額占2.86%。每月平均詐騙受理件數及財損金額均較去年同期下降，顯示各項打詐措施已有具體成效。

警方說，今年上半年竹市受理詐騙案件中，最常見的手法依序為假投資、網路購物詐騙及假買家騙賣家詐騙，平均每月受理詐騙案件超過370件，累計民眾財損金額高達2億4600萬元。

另外，近期詐騙集團因人力短缺，轉而吸收外籍人士擔任提款車手。其中一件案件中，一名馬來西亞籍男子越洋報案，表示與友人遭黃姓男子以「旅遊」名義誘騙來台，實際上卻從事提領詐款等非法行為。

警方發現，該男子發現異常後立即返國，並主動提供黃男的GPS定位資訊，協助警方破案。經查，黃男入境後，曾於新竹市及北台灣多處地點提領詐款，涉案金額累計逾300萬元，受害人超過70人。目前案件仍持續向上追查共犯，警方亦積極聯繫潛在受害者，以釐清案情並防止財損擴大。